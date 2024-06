Última semana para se inscrever no Programa de Estágio AkzoNobel

Os estudantes que desejam iniciar carreira em uma empresa reconhecida como Top Employer por oito anos consecutivos no Brasil têm somente até a próxima sexta-feira, dia 7, para se candidatar ao Programa de Estágio da AkzoNobel, multinacional holandesa fabricantes de tintas e revestimentos que oferece aos universitários a oportunidade de vivenciar os desafios reais de uma empresa de grande porte no início de suas vidas profissionais e desenvolver um projeto na sua área de atuação – um dos diferenciais do programa. São cerca de 30 vagas para atuação na sede administrativa no Morumbi/São Paulo (SP) ou nas unidades fabris em Mauá (SP), Santo André (SP), São Bernardo do Campo (SP), São Roque (SP) e Recife (PE) da multinacional holandesa de tintas e revestimentos, conhecida por marcas como Coral, Sparlack, Sikkens, International e Interpon. O cadastramento está disponível nesta página da empresa.

“Acreditamos que os estagiários podem trazer um olhar novo à nossa empresa. Por isso, no nosso programa, eles participam ativamente do dia a dia da companhia. Aqui suas sugestões são ouvidas e incentivadas. Inclusive, uma das atividades do nosso Programa de Estágio inclui a apresentação de um projeto estratégico, com o apoio de especialistas da área e do gestor imediato, à diretoria, propondo melhorias a qualquer processo de sua área”, comenta Francisco Farias, diretor regional de Recursos Humanos da AkzoNobel para América do Sul.

Conselho de quem fez – Nataly Pillco Cahuasiquita, 27 anos, que iniciou sua carreira como estagiária de projetos e foi efetivada na mesma área, compartilha recomendações para os próximos participantes do Programa de Estágio AkzoNobel: “Aproveite ao máximo os cursos, o auxílio de línguas estrangeiras e, principalmente, faça networking. E, por último, é fundamental conversar muito com o seu líder, pedir conselhos, construir um plano de carreira e entender os diversos programas de diversidade dentro da empresa”, conta.

Formada em Ciência e Tecnologia e Química, Cahuasiquita está finalizando o curso de Engenharia de Gestão. Seu projeto de estágio foi centralizado no desenvolvimento de ferramentas que auxiliassem na tomada de decisões com base em dados confiáveis. Composto por diversos painéis desenvolvidos no Power BI, o mais marcante deles foi o que apresentava os indicadores de saúde organizacional dentro da empresa, com a ampliação e lançamento de um painel em nível global. “O impacto foi tão grande que, na época, foi o segundo dashboard mais acessado dentro da companhia, contando com mais de 2 mil acessos por dia”, relembra.

Processo seletivo – As vagas são para atuar em contrato de dois anos de estágio, com carga horária de seis horas diárias, em diversas áreas da empresa. O início das atividades está previsto para agosto de 2024. Para se candidatar, é necessário estar cursando graduação em: Engenharia Química, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Administração, Marketing, Publicidade e Propaganda, Comunicação, Matemática, Estatística, Economia, Contabilidade, Direito ou áreas correlatas, com formação prevista para julho de 2026 ou dezembro de 2026, além de ter conhecimento e habilidade no Pacote Office e inglês nível básico.

Entre os benefícios oferecidos pelo programa estão bolsa-auxílio, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale-transporte ou fretado (para as unidades do Grande ABC), restaurante (nas unidades do ABC) ou vale-refeição para a unidade do Morumbi, Vale Natal, auxílio academia (Gympass), desconto nas compras de tintas decorativas, bolsa-auxílio complementar (paga após 1 ano d