Última semana para conferir a peça “Palavras de Mulher” no Teatro Candido Mendes

Nos dias 16, 17, 20 e 21 de janeiro, acontece o espetáculo “Palavras de Mulher”, em curta temporada no Teatro Candido Mendes, em Ipanema. A peça, que tem direção artística do ator e presidente da Academia Carioca de Letras, Sergio Fonta e Direção Executiva da Gestora Cultural Patricia Castro, à frente da produtora cultural Arte Cultura, é um convite ao público para conhecer as visões de mundo de grandes representantes femininas da literatura nacional. Os ingressos estão à venda no Sympla.

A trama se passa em uma “biblioteca no paraíso”, onde as personagens revisitam as suas vidas e os seus trabalhos literários. O elenco de peso traz Eneida de Moraes, interpretada por atriz Izabella Bicalho; Carmen da Silva, por Stella Maria Rodrigues; Clarice Lispector, por Laura Proença; e Hilda Hilst, por Helga Nemetik protagonizam a peça cuja proposta é aproximar o público da literatura brasileira, destacando ainda a visão das mulheres sobre a sociedade.

Sob autoria da escritora, dramaturga e poeta Rachel Gutiérrez, que tem oito livros publicados, entre os quais: “Narcisismo e Poesia” e “O Feminismo é um Humanismo“, a peça se passa em uma “biblioteca no Paraíso”, onde conversam despreocupadamente, sobre suas vidas e criações artísticas, trazendo ao palco lembranças de grandes obras literárias, se propondo não só a difundir a literatura brasileira, como promete estimular a leitura, destacando ainda questões femininas presentes em nossa sociedade e que até hoje vêm sendo pauta de muitos debates.

A própria Rachel é quem assina a trilha sonora, que inclui compositores como Chiquinha Gonzaga, Déodat de Séverac, Claude Debussy, Gustav Mahler e Olivier Messiaen. Cheia de versatilidade e talento, é tradutora, escritora, poeta e conferencista, tendo desenvolvido importantes trabalhos literários, e revela que seu sonho sempre foi transformar seus textos em peça de teatro, e se alegra em poder ver este roteiro nas quatro paredes de um teatro carioca.

“A peça é uma homenagem a quatro grandes escritoras e um convite à leitura. Vamos encontrá-las no Paraíso, na Biblioteca das Bibliotecas, onde o néctar dos deuses tem um outro sabor “. (Rachel Gutiérrez).

O espetáculo conta com a direção artística realizada pelo ator, diretor, dramaturgo e presidente da Academia Carioca de Letras, Sergio Fonta, e traz ainda a direção executiva da gestora cultural, consultora na área de fomento à cultura, Patrícia Castro, fundadora e diretora da Arte Cultura Gestão & Produção Cultural LTDA.

Sergio Fonta revela que dirigir Palavras de Mulher é uma oportunidade para mergulhar no universo de quatro grandes escritoras.

“Essas quatro escritoras de estirpe e que são, também, quatro poderosas mulheres, com muito a dizer até hoje. Para a plateia, será um momento de alta literatura no palco. Esperamos que todos os amantes da arte e da literatura venham estar conosco”, comenta Sérgio.

Espetáculo conta com oficinas Caminho das Pedras

Nos dias 31 de janeiro e 07 de fevereiro, das 9h às 13h, qualquer pessoa poderá participar das duas oficinas Caminho das Pedras: da Arte ao Produto Cultural, que serão realizadas na Biblioteca Parque Estadual, no Centro do Rio, pela gestora cultural, consultora na área de fomento à cultura e diretora da Arte Cultura LTDA, Patricia Castro, que trará temas sobre gestão, produção e empreendedorismo cultural, apresentando temas como conceber, formatar, inscrever e captar recursos, a importância das políticas públicas culturais, dentre outros temas da área.

Para Patrícia Castro, gestora cultural e diretora artística, representar Palavras de Mulher é um presente. “Esse trabalho vem ao encontro de minhas premissas, que são promover a difusão cultural, incentivar a leitura, colaborar com as políticas de formação, inclusivas e para as mulheres…no decorrer das cenas, será possível nos conectar com estas icônicas escritoras brasileiras”. Finaliza.

Datas e horários da temporada:

16 e 17 de janeiro (Ter e Qua), às 20h

20 de janeiro (sáb), às 18h

21 de janeiro (dom), às 18h -Sessão com áudio descrição ao vivo.

Duração: 60 min | Lotação da sala: 102 lugares

Classificação etária: 14 anos.

Valor do Ingresso: R$35 (Inteiro) | R$17,50 (Meia Entrada)

Venda: https://bileto.sympla.com.br/event/90098

Local: Teatro Candido Mendes

Endereço: Rua Joana Angélica, 63 – Ipanema – RJ

Oficinas Caminho das Pedras: da Arte ao Produto Cultural

Capacidade: 50 pessoas por oficina (100 vagas)

Data: 31/01 e 07/02/23 (com Libras)

Local: Biblioteca Parque Estadual – Hall Daiana Ferreira

Inscrições: https://bit.ly/3tD0Vyc

Saiba mais sobre os bastidores da peça no Instagram: @palavrasdemulherteatro