Última semana de inscrições para simulado gratuito de preparação ao Enem

Está terminando o prazo de inscrições para o Simulado Aberto Enem, evento gratuito promovido pelo Poliedro Curso, referência em aprovações nos vestibulares mais concorridos do País. A prova oferece apoio aos estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para este ano, os professores especialistas do Poliedro prepararam um tema inédito para a redação, oferecendo uma oportunidade de preparação ainda maior para os candidatos. As provas serão realizadas de maneira on-line no mês de julho. Os interessados devem se inscrever pelo site até o dia 5 de julho ou enquanto houver vagas disponíveis.

No simulado, os participantes terão acesso a uma proposta de redação inédita, com um tema atual e relevante. Os primeiros 2000 alunos a entregarem o texto terão suas redações corrigidas, e os 10 mais bem colocados no resultado geral do simulado ganharão uma correção individualizada da redação, garantindo um feedback ainda mais personalizado e direcionado às suas necessidades, de acordo com seus respectivos desempenhos.

De acordo com Marcio Guedes, coordenador pedagógico do Poliedro Curso, o simulado apresenta questões inéditas no estilo da prova do Enem e permite ao candidato identificar em quais tem mais facilidade ou dificuldade. “Em um cronograma de estudos para o Enem é imprescindível que o candidato priorize seu tempo vendo os assuntos mais cobrados na prova e avalie seu desempenho nesses temas. Isso implica olhar para cada uma das disciplinas e se debruçar na resolução de exercícios. Sendo assim, o Simulado Aberto do Poliedro é uma ferramenta eficaz para o estudante colocar em prática o que vem aprendendo, verificar erros e acertos e fazer ajustes necessários no planejamento”.

A nota do Enem, considerada um dos principais meios para acesso ao Ensino Superior, pode ser utilizada para diferentes processos de ingresso em universidades públicas e particulares. O processo mais conhecido é o Sistema de Seleção Unificada (SiSU), mas também existem sistemas próprios, como os da Unicamp e USP, além do Programa Universidade para Todos (Prouni), do Governo Federal, que se baseia no desempenho dos estudantes no Enem.

O Simulado Aberto será dividido em duas partes: a primeira ocorre de 6 a 09/07 com a prova de Linguagens, Redação e Ciências Humanas. A segunda parte será realizada de 13 a 16/07, com matérias de Ciências da Natureza e Matemática. Os participantes realizarão o exame através da plataforma on-line D2L, por meio de um link que será encaminhado às vésperas da prova.

Todo o formato do exame é idêntico ao do Enem: a duração, o boletim de resultados e o cálculo que o Inep utiliza para a nota final. Os participantes terão acesso ao gabarito, à resolução comentada e a vídeos dos professores com comentários sobre a prova. O resultado dos estudantes será divulgado em 18/08. Com as respectivas notas em mãos, os candidatos que irão prestar o Enem ainda possuirão alguns meses de preparação para o vestibular, portanto, poderão intensificar os estudos para alcançar o objetivo de conquistar uma boa nota. Em 2023 foram mais de 4 milhões de estudantes inscritos na prova, a expectativa é que este número aumente em 2024.

SERVIÇO – Simulado Aberto Enem Poliedro

Período de inscrições: 03/06 até 05/07 pelo site

Data da prova: Dia 1 – Linguagens, Redação e Ciências Humanas de 6 a 9/7/2024 com duração de 5h30

Dia 2 – Ciências da Natureza e Matemática de 13 a 16/7/2024 com duração de 5h

Local: Prova On-line