Última semana de inscrições para a 7ª turma do Projeto Pescar Unipar

Esta é a última semana de inscrições para a 7ª turma do Projeto Pescar. O curso tem duração de seis meses e tem como objetivo preparar os participantes para o mercado de trabalho, promovendo a inclusão social e o desenvolvimento de habilidades como protagonismo e liderança. Jovens de 16 a 19 anos, sem experiência formal de trabalho, podem se inscrever até o dia 5 de dezembro pelo site.

Apoiada pela companhia, a Fundação Projeto Pescar foi criada em 1995 e já capacitou mais de 38 mil jovens. A nova turma terá 20 vagas para o curso de “Desenvolvimento Pessoal e Cidadão Para o Mundo do Trabalho com Ênfase em Produção Industrial”, destinado às pessoas que vivem em comunidades do entorno da planta da Unipar de Santo André (SP).

A programação das aulas e vivências conta com a participação de voluntários da companhia e da comunidade, que visam trocar experiências por meio da doação de tempo e conhecimento, e contribuir com o desenvolvimento dos alunos.

Serviço:

Inscrição para a 7ª turma do Projeto Pescar

Local: Unidade Pescar Unipar

Quando: até 5 de dezembro de 2024

Inscrições e mais informações: Link