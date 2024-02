Última semana de fevereiro chega com mais de 800 vagas de emprego no Cate SP

Na última semana de fevereiro, quem está em busca de emprego já pode se candidatar para mais de 800 vagas disponíveis no Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo da Prefeitura de São Paulo. As inscrições vão até a quarta-feira (28), às 18h, e podem ser feitas pelo Portal Cate ou em uma das 27 unidades físicas do serviço. A semana também conta com processos seletivos que não precisam de inscrição prévia.

“Estamos mantendo um ritmo consistente de muitas vagas sendo oferecidas por meio do Cate toda semana. Isso prova como o nosso equipamento cada vez mais se consolida como um serviço de referência na Capital, com o qual a população pode contar para buscar emprego. Já as empresas, por outro lado, contam com equipe especializada da Prefeitura para acompanhar todo o processo seletivo, inclusive disponibilizando espaço físico gratuito para promover o recrutamento”, comenta a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso.

As principais vagas se concentram nos setores do comércio (sobretudo restaurantes e lanchonetes), serviços, indústria e construção civil. Esta última é destaque, oferecendo mais de 70 oportunidades com salários que variam entre R$ 1.550 e R$ 3.900.

Só para servente de obras são 45 vagas, principalmente na região do Pacaembu, que não exigem que o candidato possua experiência prévia, apenas o ensino fundamental completo. Outras funções disponíveis são carpinteiro, marceneiro e auxiliar de marceneiro, ajudante de obra, pedreiro, operador de escavadeira (é necessário CNH D), pintor de obras e técnico em edificações (este último precisa de CFT ativo ou CREA). Os níveis de escolaridade exigidos variam entre ensino fundamental incompleto a ensino médio completo.

Já para auxiliar de logística há outras 30 vagas disponíveis, a maior parte temporária. Metade é para a zona sul e a outra para a região leste da Capital. A maioria também não precisa de experiência, mas requer que o candidato tenha completado o ensino médio. O salário é de R$ 1.650.

Também entre as vagas que não requerem experiência profissional, ideais para quem busca o primeiro emprego, estão os mais de 30 postos para atendentes de telemarketing ou operadores de cobrança, a maioria delas com uma carga-horária de 6h diárias. É preciso ter o fundamental completo, estar cursando o ensino médio ou ter o ensino médio completo. A remuneração vai de R$ 1.324 a R$ 1.412, com escalas que variam entre 5×2 ou 6×1.

Oportunidade para imigrantes

No dia 27 (terça-feira), às 9h, também há um processo seletivo com 50 vagas exclusivas para imigrantes e refugiados haitianos, venezuelanos, sírios e marroquinos. Também não é necessário que os candidatos possuam experiência na função, apenas o fundamental completo (ou escolaridade equivalente).

A seleção ocorre no Cate Central. Para este processo, não é necessário realizar a inscrição prévia, apenas comparecer ao local na data e horário marcados, apresentando RNE/RNS ou protocolo do documento.

Serviço:

Processos seletivos para vagas de emprego no Cate

Dias: até 28 de fevereiro, quarta-feira, às 18h

Inscrição: Portal Cate

Ou em uma das 27 unidades do Cate

Horário de funcionamento: das 8h às 17h

É necessário apresentar RG, CPF e a carteira de trabalho (que pode ser a digital).

Zona Central

Cate Central – Av. Rio Branco, 252

Cate Central – Av. Rio Branco, 252 Zona Sul

Cate Interlagos – Av. Interlagos, 6122

Cate Jabaquara – Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314

Cate Cidade Ademar – Av. Yervant Kissajikian, 416

Cate Parelheiros – Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252

Cate Santo Amaro – Praça Floriano Peixoto, 54

Cate Vila Prudente – Av. do Oratório, 172

Cate Capela do Socorro – Rua Cassiano dos Santos, 499

Cate Ipiranga – Rua Breno Ferraz do Amaral, 425

Cate Campo Limpo – Av. Giovanni Gronchi, 7143 – Vila Andrade, 4º andar

Cate Interlagos – Av. Interlagos, 6122 Cate Jabaquara – Av. Eng. Armando de Arruda Pereira, 2314 Cate Cidade Ademar – Av. Yervant Kissajikian, 416 Cate Parelheiros – Estrada Ecoturística de Parelheiros, 5252 Cate Santo Amaro – Praça Floriano Peixoto, 54 Cate Vila Prudente – Av. do Oratório, 172 Cate Capela do Socorro – Rua Cassiano dos Santos, 499 Cate Ipiranga – Rua Breno Ferraz do Amaral, 425 Cate Campo Limpo – Av. Giovanni Gronchi, 7143 – Vila Andrade, 4º andar Zona Norte

Cate Santana – Av. Tucuruvi, 808

Cate Brasilândia – Av. João Marcelino Branco, 95

Cate Jaçanã – Rua Luis Stamatis, 300 (atendimento suspenso)

Cate Vila Maria/Vila Guilherme – Rua General Mendes, 111

Cate Pirituba – Av. Dr. Felipe Pinel, 12

Cate Perus – Rua Ylídio Figueiredo, 349

Cate Jaraguá – Estrada de Taipas, 990

Cate Santana – Av. Tucuruvi, 808 Cate Brasilândia – Av. João Marcelino Branco, 95 Cate Jaçanã – Rua Luis Stamatis, 300 (atendimento suspenso) Cate Vila Maria/Vila Guilherme – Rua General Mendes, 111 Cate Pirituba – Av. Dr. Felipe Pinel, 12 Cate Perus – Rua Ylídio Figueiredo, 349 Cate Jaraguá – Estrada de Taipas, 990 Zona Oeste

Cate Lapa – Rua Guaicurus, 1000

Cate Butantã – Rua Doutor Ulpiano da Costa Manso, 201

Cate Lapa – Rua Guaicurus, 1000 Cate Butantã – Rua Doutor Ulpiano da Costa Manso, 201 Zona Leste

Cate São Mateus – Av. Ragueb Chohfi, 1400

Cate Cidade Tiradentes – Av. Ragueb Chohfi, 7.001

Cate Itaquera – Rua Augusto Carlos Bauman, 851

Cate São Miguel Paulista – Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76

Cate Itaim Paulista – Av. Marechal Tito, 3012

Cate Penha – Rua Candapuí, 492

Cate Guaianases – Rua Hipólito de Camargo, 479

Cate Sapopemba – Av. Sapopemba, 9064

Processo seletivo para imigrantes

Data: 27/02 (terça-feira)

Horário: 9h

Local: Cate Central

Endereço: Av. Rio Branco, 252