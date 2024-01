Última semana da exposição Van Gogh Live 8K, no Lar Center

Nesta semana, no próximo domingo, dia 04, a mostra VAN GOGH LIVE 8K, considerada um dos maiores fenômenos no cenário das artes plásticas do país recentemente, se despede de São Paulo.

Depois de um período de quase cinco meses em cartaz no shopping Lar Center, com uma prorrogação a pedido do público, ela termina com a marca do sucesso, elogios unânimes e tendo sido visitada por mais de 100 mil pessoas.

Antes de chegar a São Paulo a “VAN GOGH LIVE 8K”, estreou mundialmente no Rio de Janeiro, e teve temporadas em Goiânia, Fortaleza e Recife, acumulando no Brasil um público superior a 1 milhão de pessoas.

Van Gogh é hoje um fenômeno mundial. Cento e trinta e três anos depois de sua morte, o pintor holandês se transformou em um dos maiores cases de sucesso na história das artes plásticas mundiais. O homem que vendeu um único quadro enquanto esteve vivo e que pôs fim à própria existência, transformou-se em um ícone mundial das artes plásticas. Desde que a sensível obra do mestre do impressionismo holandês foi apresentada de forma imersiva, ocorreu um fenômeno global que dividiu águas na maneira como a arte é consumida pelo público de massa e, no Brasil, não foi diferente.

Para o público que quer aproveitar para ver ou rever a mostra em São Paulo, no shopping Lar Center, na Vila Guilherme, Zona Norte da cidade, fora do circuito tradicional onde as grandes exposições acontecem, estes serão os últimos dias.

Instalada em um mega espaço de 2800 metros quadrados em um pavilhão criado especialmente para o evento no estacionamento externo do shopping, a exposição apresenta mais de 250 obras do pintor projetadas com inédita resolução 8K, textos ilustrativos retirados de suas cartas originais, uma trilha sonora especialmente concebida para a exposição, com músicas de Debussy, Ravel, Bach, O’Halloran, Pink Floyd e Três na Bossa, e uma convidada ilustre: a atriz Fernanda Montenegro, voz escolhida para ler textos retirados das cartas originais de Van Gogh trocadas com seu irmão Theo Van Gogh.

E para quem for conferir a mostra, continuam valendo as promoções especiais criadas para atender ao público que visitar a exposição em grupo, com amigos, familiares ou parceiros de trabalho.

A VAN GOGH LIVE 8K é mais uma realização da Blast Entertainment, empresa da DC Set Group.