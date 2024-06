Última semana da exposição Poty Expandido na Caixa Cultural Curitiba

A exposição Poty Expandido, em homenagem aos 100 anos do nascimento do renomado artista curitibano Poty Lazzarotto, entra em seu último mês de visitação na Caixa Cultural Curitiba. Com entrada livre e gratuita, as obras poderão ser apreciadas até 30 de junho.

Sob a curadoria de Juliane Fuganti, Poty Expandido oferece ao público uma experiência única ao combinar as gravuras de Poty com diversas mídias tecnológicas. Os visitantes terão a oportunidade de contemplar as obras expandidas através de holografia, vídeo, mapping interativo, experiência imersiva em óculos 3D e realidade aumentada. Uma nova galeria na CAIXA Cultural Curitiba foi inaugurada em abril para receber a exposição de Poty.

Em dois meses, Poty Expandido atraiu mais de 4.000 espectadores, proporcionando uma imersão interativa high-tech que permitiu uma apreciação aprofundada das gravuras do artista. O objetivo da exposição é ampliar o diálogo entre o público e a arte, promovendo uma interação imersiva que realça as sutilezas das peças, gravuras e murais.

A exposição também inclui o foto-documentário Vagão do Armistício, de Paulo Koehler, uma obra holográfica, criada por Vivaldo Vieira Neto especialmente para essa mostra, e um registro raro em VHS de Poty gravando uma placa de metal em ponta seca, produzido por Carlos Henrique Túllio no início da década de 1990.

Além da exposição principal, Poty Expandido promoveu uma programação complementar gratuita, com bate-papos, mesas redondas, lançamento de livro e palestras.

Poty Expandido é uma realização da Rumo de Cultura, com apoio institucional do Museu Oscar Niemeyer – MON, da Fundação Cultural de Curitiba e patrocínio da CAIXA e do Governo Federal.

20 anos da CAIXA Cultural Curitiba

Em 2024, a CAIXA Cultural Curitiba celebra 20 anos de atuação na promoção de ações para a difusão e ampliação do acesso à arte, destacando a diversidade cultural do Brasil. A exposição Poty Expandido foi especialmente concebida para este momento de comemoração, reiterando o papel institucional da CAIXA no apoio à cultura e aos artistas regionais, e reforçando os laços com a população curitibana.

Para mais informações sobre a exposição acesse www.caixacultural.gov.br .

Serviço

Exposição Poty Expandido

Período de visitação: até 30 de junho

Local: Galeria do 2º andar da CAIXA Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280, Centro

Horários de visitação: terça-feira a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados das 10h às 19h

Entrada franca

Classificação indicativa: livre para todos os públicos