“Última Saudade” de Henrique & Juliano lidera o ranking das mais ouvidas

O dom de escolher repertório, Henrique & Juliano têm sido os artistas mais assertivos do mercado fonográfico dos últimos anos. Os números provam ser esta uma realidade. A dupla acaba de lançar o primeiro EP do álbum “Manifesto Musical 2” e já alcançou o topo das plataformas digitais com a faixa “Última saudade” (Compositores: Felipe Martins, Tiago Marceo, Léo Souzza, Flavinho do Kadet), a canção é a mais ouvida no Spotify Brasil, principal plataforma de áudio, e também é o vídeo mais em alta do Youtube Brasil, 33º vídeo mundial, nesta sexta-feira, 11 de Outubro. Na mesma plataforma de áudio, o álbum acumula em apenas quatro faixas 18 Milhões de streams, além de ter “Seja Ex” entre as 20 mais ouvidas. “Última Saudade” também deve alcançar o topo da plataforma Deezer, atualmente é a quinta no ranking.

Henrique & Juliano repetiram a fórmula do primeiro “Manifesto Musical” – álbum que bateu o recorde como o mais executado do país no Spotify por mais tempo, foram 29 semanas consecutivas finalizando 2022 como o mais ouvido nas plataformas e rádios. A segunda parte também foi gravada no quintal de casa, na fazenda Terra Prometida, onde a dupla reside com suas famílias, com uma gravação intimista “Manifesto Musical 2” carrega toda a dedicação de Henrique & Juliano com a sua arte, a música. Foram quase dois anos de audições e escolha de repertório, os lançamentos iniciaram no final de Setembro e serão divulgados através de EPs.