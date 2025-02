Última Etapa do Circuito de Rua de Cubatão acontece dia 22

A décima e última etapa do Circuito de Rua de Cubatão será dia 22 de fevereiro, sábado, na Praça da Independência, no Jardim Casqueiro.

Com retirada de kits no mesmo dia no próprio local, das 14h às 17h, em troca de 2Kg de alimentos não-perecíveis e apresentação de um documento e QR Code, a Night Run terá um percurso de 7 km e será às 19h.

O evento ainda contará com Corrida Kids, com largadas às 18h30 e 18h35, respectivamente, com cerimônia de encerramento às 21h e premiação ranking geral às 22h, o que consistirá numa noite de confraternização entre os adultos e as crianças presentes.

Conforme conta, Guilherme Maxta, atual Secretário de Esportes do Município, esta última etapa apresentará os grandes vencedores, que tiveram o menor tempo acumulado nas dez etapas. “O Circuito de Rua de Cubatão, promovido pela Prefeitura, foi um grande sucesso, atraindo muitos atletas, estimulando os moradores da cidade a praticar esportes e adotar um estilo de vida mais saudável”, finaliza Guilherme.

O Circuito de Corrida de Rua de Cubatão é promovido por entidades esportivas, em parceria com a Câmara Municipal de Cubatão e a Prefeitura Municipal de Cubatão. Todas as informações e regulamento podem ser conferidos em https://corridaderuacubatao.com.br/

Serviço:

10ª Etapa do Circuito de Rua de Cubatão

Data: 22 de fevereiro, sábado

Entrega de Kits: 14h às 17h

Largada KIDS 2: 18h30

Largada KIDS 1: 18h35

Largada 7KM: 19h

Doação: 2 KG de alimentos não-perecíveis

Endereço Prova e Chips: Praça da Independência, Jardim Casqueiro, Cubatão (SP) – CEP 11533-260