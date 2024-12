Última apresentação gratuita do espetáculo infantil: Papo de Estrela no Cesa Humaitá

Depois do sucesso de público do espetáculo Papo de Estrela nos Cesas Vila Sá e Vila Linda, o Coletivo Ponto de Fiandeiras faz a última apresentação gratuita do ano no sábado, dia 7 de dezembro, às 15h, no Cesa Humaitá, localizado na rua Guerra Junqueira, 366 – Vila Humaitá, Santo André.

O espetáculo infantil usa a palhaçaria para falar com as crianças sobre a formação das estrelas e como lidar com os desafios da aprendizagem na escola.

Neste espetáculo, as crianças poderão aprender um pouco mais sobre a formação das estrelas, o que é uma supernova, buracos negros e outros temas ligados às ciências.

A história é conduzida pela menina Parafina, uma palhacinha que estudava muito para a prova de ciências e não conseguia entender e ver sentido naquilo tudo. Sempre se perguntava: para que estudar as estrelas, os astros e tudo isso que tem no universo? Mas, uma noite, ela tem um sonho… Será mesmo que foi sonho? E começa a ouvir um Papo de Estrelas. Acorda assustada e atrasada para sua grande prova. O que será que ela ouviu? O que será que ela aprendeu sobre os mistérios das estrelas?

HISTÓRICO DO PROJETO:

Papo de Estrela ancora-se no trabalho da atriz, palhaça, professora e contadora de histórias Roberta Marcolin Garcia, que além de atuar e assinar a direção, concebeu a dramaturgia juntamente com Paulo Serra (geógrafo). A ideia surgiu no auge da pandemia de Covid 19, em 2020, quando Marcolin participou de uma live para alunos do Ensino Fundamental 1 de uma escola em que o tema era falar sobre a disciplina de ciências de uma maneira descontraída.

O espetáculo explora a cada cena as formas e a força do ato de narrar em diálogo com a criação de personagens cômicas na linha da palhaçaria. Parafina, a palhaça, desdobra-se em outras palhaças, na busca de uma artesania do fazer teatral a partir da simplicidade dos elementos cênicos. Assim, o cenário traz mais alusões do que efetivamente recria espaços. Outro elemento primordial no espetáculo é a música, que será executada ao vivo pela banda das Três Marias, formada pela tecladista Giselle Maria que assume a direção musical da peça, Carol Lorac no violão e outras cordas e a percussionista Karyn Carolyne. A música assume uma função épica, pois ao mesmo tempo em que busca gerar riso pela maneira como será executada, trará também informações importantes sobre a história.

Papo de Estrela dá continuidade ao projeto de pesquisa e criação da Coletiva Pontos de Fiandeiras de um processo teatral que trabalhe com a linguagem da palhaçaria feminina e da música em cena. O espetáculo busca colaborar para a equidade de gênero com a protagonista sendo personagem feminina e a composição da ficha técnica com 90% de mulheres, dentre elas, mães, filhas, professoras e donas de casa que se revezam nos diversos afazeres, mas não desistem de exercerem sua atuação como fazedoras de cultura.

O espetáculo Papo de Estrela da Coletiva Teatral Pontos das Fiandeiras foi financiado por meio de seleção de edital do Fundo de Cultura da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Santo André.

SERVIÇO | PAPO DE ESTRELA

07/12 (sáb), 15h – Cesa Vila Humaitá

Rua Guerra Junqueira, 366 – Vila Humaita, Santo André

Todas as apresentações terão acessibilidade em Libras