UFSCar e Academia Literária de São Carlos promovem o 24º Encontro de Poetas

A Biblioteca Comunitária (BCo) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e a Academia Literária de São Carlos (ALSCar) promovem, no próximo dia 23 de outubro, o 24º Encontro de Poetas de São Carlos e região. A iniciativa visa estimular a produção literária, a leitura e a sensibilidade poética, além do encontro e a troca de experiências entre autores de poesias de diferentes gerações, amadores e profissionais.

De acordo com Marcelo José Araújo, do Departamento de Ação Cultural (DeAC) da BCo, o Encontro de Poetas se destaca justamente por reunir um público heterogêneo, de diversas idades e segmentos sociais, presente por um mesmo motivo: a emoção da poesia. “A BCo se destaca como um polo cultural, um espaço físico que favorece a promoção de atividades, sobretudo as de extensão, e que é público, gratuito e aberto a todas as pessoas. O Encontro de Poetas, além de reunir profissionais da literatura, amigos e familiares, traz também o incentivo à leitura e ao compartilhamento de ideias e experiências”, destaca Araújo.

O evento é aberto à participação de todas as pessoas interessadas. Para declamar uma poesia no Encontro basta realizar inscrição neste formulário (https://bit.ly/poetas_2024) até o dia 13 de outubro. Só é permitida a inscrição de um poema por pessoa e, dependendo do número de inscritos, haverá sorteio para as apresentações. Todos os poemas inscritos serão expostos no “Varal Poético”, que permanecerá na área de convivência da BCo, de 21 de outubro a 1º de novembro. Após esse período, serão expostos no Espaço Café, da Cogeb Supermercados.

Para participar como ouvinte, não é necessária inscrição, basta comparecer ao evento no dia 23 de outubro, às 18 horas, na BCo da UFSCar, localizada na área Norte do Campus São Carlos. Dúvidas podem ser encaminhadas para [email protected].