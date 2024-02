UFSCar credencia profissionais autônomos para prestação de serviço

Estão abertas as inscrições no processo seletivo para credenciamento de Articulador Regional para atuação em atividades de formação e extensão rural em projeto realizado pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), voltado a agricultores familiares, residentes em assentamento rurais federais e às famílias residentes em territórios quilombolas. O pagamento será calculado por hora trabalhada, no valor de R$ 60,78 (via Recibo de Pagamento Autônomo), respeitando o limite de 40 horas semanais.

A prestação de serviços no projeto “Construção participativa de ações e diretrizes de políticas públicas de extensão rural em agroecologia e desenvolvimento sustentável” ocorrerá em assentamentos rurais na região do Pontal do Paranapanema, no estado de São Paulo. Dentre as atribuições do profissional autônomo credenciado, estão o planejamento, coordenação e supervisão de ações, assim como orientação de oficinas de formação e visitas técnicas. Além disso, o prestador também será responsável por sensibilizar e articular com lideranças de movimentos sociais e outras organizações, convocar e realizar reuniões, além de revisar relatórios.

Para participar da seleção, é preciso ter formação em nível superior em qualquer área do conhecimento e experiência comprovada de, no mínimo, quatro anos de trabalho com coordenação de equipes. Os candidatos não podem ter vínculo de trabalho, de qualquer natureza, com organizações públicas ou privadas que exerçam serviços similares no mesmo território abrangido.

O processo seletivo é composto pela análise das exigências presentes no Edital e entrevista. Os interessados devem se inscrever pelo formulário eletrônico https://bit.ly/PSS_001_2024_CRED_ART_REGIONAIS, até o dia 13 de fevereiro, enviando a documentação exigida. A lista de credenciados será publicada no dia 26 de fevereiro no site da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FAI) da UFSCar – responsável pelo processo seletivo – em www.fai.ufscar.br. Na página, também está disponível o Edital na íntegra.