UFC volta ao Rio de Janeiro no dia 04 de maio

O UFC anunciou neste sábado (17) o retorno da organização ao Rio de Janeiro. O UFC 301 será realizado na Rioarena no dia 4 de maio. O evento será o 12º do UFC em solo carioca. O último evento na capital fluminense, o UFC 283, aconteceu em janeiro de 2023 e contou com duas disputas de cinturão. Os mais de 13 mil fãs na Rioarena na ocasião puderam acompanhar vitórias emocionantes de promessas brasileiras do UFC, como Jailton Almeida e Gabriel Bonfim, e a aposentadoria das lendas do MMA Mauricio Shogun e Glover Teixeira.

“Estamos muito felizes de voltar ao Rio de Janeiro. O Rio foi palco de eventos históricos do UFC e recebeu algumas das maiores estrelas da organização como Anderson Silva, Ronda Rousey, José Aldo e Amanda Nunes. O UFC 301 será o primeiro evento do UFC no Brasil em 2024 e as expectativas estão altas. Esperamos uma Rioarena lotada em maio”, disse o Vice-presidente sênior do UFC no Brasil, Eduardo Galetti.

Ingressos para o UFC 301 estarão disponíveis a partir do dia 13 de março. Assinantes do UFC Fight Pass terão acesso a uma pré-venda no dia 11 de março. Os fãs podem se cadastrar para receber mais informações sobre o evento em https://www.ufc.com.br/rio

As lutas do UFC 301 serão anunciadas em breve nas redes sociais oficiais do UFC.