UFC volta a Rioarena, na Barra da Tijuca, no dia 4 de maio

Pela 13ª vez, o UFC – maior e mais popular evento de MMA do mundo – ocorrerá em solo carioca. No dia 4 de maio, a Rioarena, espaço administrado pela multinacional francesa GL events, na Barra da Tijuca, recebe o UFC 301. A venda de ingressos estará disponível a partir do dia 13 de março. Assinantes do UFC Fight Pass terão acesso a pré-venda em 11 de março.

O último evento na capital fluminense, o UFC 283, ocorreu em janeiro de 2023 e contou com duas disputas de cinturão. Os mais de 13 mil fãs na Rioarena na ocasião puderam acompanhar vitórias emocionantes de promessas brasileiras do UFC, como Jailton Almeida e Gabriel Bonfim, e a aposentadoria das lendas do MMA Mauricio Shogun e Glover Teixeira.

“Estamos muito felizes de voltar ao Rio de Janeiro. O Rio foi palco de eventos históricos do UFC e recebeu algumas das maiores estrelas da organização como Anderson Silva, Ronda Rousey, José Aldo e Amanda Nunes. O UFC 301 será o primeiro evento do UFC no Brasil em 2024 e as expectativas estão altas. Esperamos uma Rioarena lotada em maio”, disse o Vice-presidente sênior do UFC no Brasil, Eduardo Galetti.

Os fãs podem se cadastrar para receber mais informações sobre no site do evento. As lutas do UFC 301 serão anunciadas em breve nas redes sociais oficiais do UFC.