UFC retorna a Las Vegas neste sábado (3) com duelo decisivo no peso-médio

O UFC está de volta neste sábado (3) e os fãs podem se preparar para dois meses de muita ação no octógono. Serão 11 semanas de eventos todos os sábados com lutas que irão definir os campeões de pelo menos duas divisões. A sequência culminará no UFC 300, no dia 13 de abril, em Las Vegas, o trecentésimo evento numerado do UFC, que terá um card histórico incluindo os brasileiros Charles Oliveira, Jéssica Andrade, Diego Lopes e Marina Rodriguez.

A ação começa neste sábado, no UFC Apex, em Las Vegas, com transmissão na íntegra no UFC Fight Pass. Na luta principal, um duelo no top 15 do peso-médio: o No. 8 Roman Dolidze enfrenta o No. 11 Nassourdine Imavov. Dolidze (12-2) busca mais um nocaute em sua primeira luta principal no UFC. Conhecido por suas finalizações, Dolidze subiu na classificação dos médios com nocautes em sequência sobre Jack Hermansson, Phil Hawes e Kyle Daukaus. Ele agora pretende começar sua campanha de 2024 com uma vitória importante e entrar no Top 5 da divisão que acaba de ganhar um novo campeão, Dricus du Plessis, coroado no UFC 297, no final de janeiro.

Já Imavov (12-4) retorna ao octógono planejando recomeçar sua corrida pelo título. Um lutador completo que conquistou nove de suas 12 vitórias por nocaute ou finalização, ele conquistou vitórias notáveis sobre Joaquin Buckley, Edmen Shahbazyan e Ian Heinisch. Imavov agora tem como objetivo se tornar a primeira pessoa a finalizar Dolidze no UFC.

Renato Moicano na luta coprincipal

De olho em mais uma vitória no peso-leve, Renato Moicano retorna ao octógono neste sábado. Na luta coprincipal do evento, Moicano, atual No. 13 do ranking, enfrenta o No. 15 Drew Dober. Especialista em finalizações, Moicano (17-5-1) pretende aproveitar o embalo de sua vitória em novembro e defender sua posição no ranking. Faixa-preta de Jiu-Jitsu, 10 de suas 17 vitórias foram por finalização, incluindo vitórias sobre Alexander Hernandez e Cub Swanson. Do outro lado do octógono estará um nocauteador. Dober (27-12 1NC) busca aumentar seu recorde de maior número de nocautes na história dos leves do UFC. Entre os atletas mais emocionantes da divisão, as últimas sete vitórias de Dober foram por nocaute. Ele agora planeja conquistar a maior vitória na carreira e se inserir na conversa pelo título.

Mais três brasileiras em ação

Além de Moicano, a bandeira brasileira estará representada em mais duas lutas no UFC Apex. Em um duelo Brasil x Brasil, a No. 7 do ranking peso-mosca Viviane Araujo (12-5) busca parar a sequencia de 10 vitórias consecutivas de Natalia Silva (16-5-1). Também no peso-mosca, a paulista Luana Carolina (9-4) enfrenta Julija Stoliarenko (10-8-2).

CARD PRINCIPAL – A PARTIR DAS 21H NO UFC FIGHT PASS E NA BAND

Peso-médio: Roman Dolidze x Nassourdine Imavov

Peso-leve: Renato Moicano x Drew Dober

Peso meio-médio: Randy Brown x Muslim Salikhov

Peso-mosca: Viviane Araujo x Natalia Silva

Peso-médio: Aliaskhab Khizriev x Makhmud Muradov

Peso meio-médio: Gilbert Urbina x Charles Radtke

CARD PRELIMINAR – A PARTIR DAS 18H NO UFC FIGHT PASS

Peso-palha: Molly McCann x Diana Belbita

Peso-mosca: Azat Maksum x Charles Johnson

Peso meio-médio: Themba Gorimbo x Pete Rodriguez

Peso-pena: JeongYeong Lee x Blake Bilder

Peso-mosca: Luana Carolina x Julija Stoliarenko

Peso-leve: Landon Quinones x Marquel Mederos

Peso-pesado: Thomas Petersen x Jamal Pogues

BANCADA UFC – No novo programa do UFC Fight Pass, o time da plataforma analisa ao vivo as lutas do card de sábado

Data: Sexta-feira, 2 de fevereiro

Horário: 19h

Como assistir: Ao vivo no UFC Fight Pass

UFC FIGHT NIGHT: DOLIDZE x IMAVOV

Data: Sábado, 3 de fevereiro

Horário: 18h – Card preliminar (Pré-show: 17h45)

21h – Card principal

Como assistir: Ao vivo e na íntegra no UFC Fight Pass. A Band também transmite ao vivo o card principal.