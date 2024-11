UFC Podcast estreia nesta segunda (11) com Charles Oliveira como primeiro convidado

Novembro começa com novidade no UFC Fight Pass: o UFC Podcast. O podcast do UFC, primeiro programa deste formato da organização no Brasil, estreia nesta segunda (11), às 18h, na plataforma de streaming do UFC. No comando do podcast estarão Román Laurito, músico e comentarista do UFC Fight Pass, e Tarso Doria, jornalista e streamer. Semanalmente, Laurito e Doria receberão convidados para um bate-papo descontraído sobre vida, carreira e, claro, luta.

“O UFC Podcast está imperdível! Não só pelos convidados – que vão de estrelas consagradas do UFC até grandes lendas que já deixaram o seu legado, passando também por celebridades que assim como nós amam o MMA – mas também pela abordagem. Tenho certeza que os fãs estarão representados e vão se sentir fazendo parte dessas grandes resenhas”, disse Laurito.

No episódio de estreia, o convidado será o ex-campeão peso-leve do UFC Charles Oliveira, que se prepara para a aguardada revanche contra Michael Chandler no UFC 309, que acontece no sábado, 16 de novembro. Charles falou sobre a chegada recente do segundo filho, Dominic, sobre o que o mantém motivado após o cinturão do UFC e mais de 16 anos de carreira, sobre sua relação com o campeão meio-pesado do UFC Alex Poatan e muito mais.

A primeira temporada do podcast irá contar com oito episódios, disponíveis todas as segundas, às 18h, no UFC Fight Pass e também no YouTube do UFC Brasil. Além de Do Bronxs, o podcast receberá estrelas do UFC, como Rodrigo Minotauro e Rogerio Minotouro, e nomes do entretenimento e do esporte que têm conexões inesperadas com o mundo do MMA, como o ator André Ramiro e o cantor Fernando Badauí.

Confira abaixo a agenda de episódios do UFC Podcast: