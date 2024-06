UFC Fight Pass estreia nova série apresentando bastidores do 30º aniversário do UFC

2023 marcou o 30º aniversário do UFC, principal organização de artes marciais mistas do mundo. Para celebrar esse marco, o UFC teve um ano épico, com lutas memoráveis, eventos que quebraram recordes e a consagração de novas estrelas, como o brasileiro Alex Poatan. Em ‘Fight Inc.’, o UFC dá acesso inédito aos bastidores deste ano histórico.

A série documental estreia com exclusividade no UFC Fight Pass, plataforma de streaming do UFC, neste sábado, 8 de junho, a partir das 13h. Ao longo de três episódios, ‘Fight Inc.’ mostra as batalhas diárias travadas pelo CEO do UFC, Dana White, e sua equipe, assim como apresenta as histórias de algumas das estrelas do Octógono, como o campeão peso-pesado Jon Jones e o campeão peso-galo Sean O’Malley.

Sinopses dos episódios – Todos disponíveis neste sábado (8), a partir das 13h, no UFC Fight Pass

EPISÓDIO 1 – “Fighting is in Our D.N.A.” ( A luta est á em nosso DN A)

Acompanhamos os bastidores do UFC e a liderança de seu Presidente e CEO, Dana White. Um ciclo perpétuo de caos e estresse se segue no inicio do 30º ano de operação do UFC, mas White não gostaria que fosse de outra forma. Com a volta da lenda do UFC, Jon Jones, analisamos seu passado difícil e os preparativos para seu glorioso retorno.

EPISÓDIO 2: “Star Power” (Estrela Inegável)

Com o 30º ano do UFC com força total, acompanhamos a ascensão da superestrela do UFC, Sean O’Malley. Acompanhamos de perto sua vida pessoal e profissional, começando com seu passado humilde em Helena, Montana, até sua árdua jornada rumo ao topo da divisão dos galos do UFC. Enquanto isso, Dana White relembra suas raízes em Boston para uma visão exclusiva de como ele começou no mundo da luta.

EPISÓDIO 3: “Building Sandcastles” (Realizando o Impossível)

À medida que o 30º ano do UFC chega ao fim, a pressão aumenta com mudanças inesperadas. Cinturões mudam de mãos e figuras mais polêmicas ganham força. Quando um lutador de alto nível sai de uma luta devido a uma lesão, tudo vira um caos para a maior luta do ano. E isso tudo em apenas um dia de trabalho para Dana White e a organização, com todos superando adversidades para encerrar o ano com força.

Sobre o UFC Fight Pass®

O UFC Fight Pass reúne o maior arquivo de artes marciais em um só lugar, incluindo todos os eventos de UFC, PRIDE, Strikeforce e WEC. Além disso, são mais de mil horas de eventos ao vivo, com mais de 20 organizações no portfólio da plataforma. São apenas dois planos de assinatura –o anual (valor equivalente a R$ 24,90 por mês) ou mensal (R$ 29,90 por mês) –, e ambos oferecem acesso completo ao conteúdo. Para mais informações visite o site oficial da plataforma.