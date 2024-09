UFC Fight Pass e ESPN transmitem nesta sexta (20) o retorno do campeão invicto do boxe Callum Walsh à Irlanda

Uma das grandes apostas de Dana White no boxe, Callum Walsh faz seu aguardado retorno à Irlanda nesta sexta-feira, 20 de setembro, na 3Arena de Dublin. O irlandês defenderá seu título do WBC Continental Americas Super Meio-Médio na luta principal contra Przemyslaw Runowski. No segundo embate mais importante do evento, Ali Akhmedov e Pierre Hubert Dibombe competem em uma luta de 10 rounds na categoria super-médio. O evento será transmitido a partir das 13h30 pelo UFC Fight Pass e pela ESPN.

Callum Walsh tem um relacionamento de longa data com o presidente e CEO do UFC, Dana White, que apoiou a carreira de Walsh desde o início. White ajudou a tornar possível para Walsh lutar em casa, na Irlanda, depois de se estabelecer na Califórnia durante a maior parte de sua carreira.

“Conheci Callum Walsh há alguns anos e adoro a maneira como ele luta. Também adoro o fato de que ele não está lutando contra caras para aumentar seu recorde, como o típico modelo do boxe. Este é um garoto que realmente acredita em si mesmo e em seu potencial para se tornar um campeão mundial. Também adoro o fato de que um dos maiores treinadores da história do esporte, Freddie Roach, acredita nele”, disse White . “Estou muito investido nesta luta em Dublin e estou realmente animado para não apenas trazer uma luta de volta para a Irlanda, mas para estar sentado ao lado do ringue para ver Callum lutar em seu país natal.”

Callum Walsh (11-0, de Cork, Irlanda) defenderá seu título do WBC Continental Americas Super Meio-Médio pela segunda vez, após vitórias consecutivas por nocaute sobre Dauren Yeleussinov e Carlos Ortiz. A luta marca a primeira aparição profissional de Walsh em uma luta principal em casa. Walsh é treinado pelo Hall da Fama Freddie Roach e é considerado um dos talentos mais brilhantes do esporte.

Já Przemyslaw Runowski (22-2-1, de Slupsk , Polônia) chega a disputa pelo cinturão do WBC em uma sequência de cinco vitórias. Runowski nunca foi parado no boxe. Ele é o boxeador mais bem avaliado da Polônia na divisão Super Meio-Médio e está de olho em estragar o retorno de Walsh para casa e tomar seu cinturão.

Na segunda luta mais importante do evento, Ali Akhmedov (21-1, de Almaty, Cazaquistão) retorna ao ringue pela terceira vez em 2024, após vitórias consecutivas por nocaute em abril e maio. Essa luta é sua oportunidade de mostrar ao mundo por que ele é um dos lutadores mais emocionantes da divisão Super Médio.

Pierre Hubert Dibombe (22-1-1, de Nates, França) tem a oportunidade de completar sua missão de se tornar campeão mundial até 2026 quando enfrentar Akhmedov em Dublin. O francês busca recuperação após sofrer sua primeira derrota profissional por decisão unânime, encerrando uma sequência de invencibilidade de 23 lutas.

Lutas adicionais no card incluem: