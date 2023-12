UFC faz promoção especial para celebrar primeiro ano do UFC Fight Pass no Brasil

O UFC Fight Pass comemora um ano de lançamento no Brasil no dia 1º de janeiro de 2024 e para celebrar o primeiro aniversário da plataforma de streaming, o UFC oferece uma condição especial para novos e antigos assinantes da plataforma. De 15 de dezembro a 15 de janeiro, os assinantes terão 50% de desconto no plano anual do UFC Fight Pass, válido para assinaturas no app e no site.

“2023 foi um ano histórico para o UFC no Brasil. Retornamos ao país com dois eventos ao vivo com o UFC 283, em janeiro, no Rio de Janeiro, e o UFC São Paulo, em novembro, e lançamos nossa plataforma de streaming, o UFC Fight Pass. Estamos muito entusiasmados com o próximo ano e vamos celebrar o apoio que temos recebido dos fãs com essa condição especial no aniversário de 1 ano da plataforma”, disse Eduardo Galetti, vice-presidente sênior do UFC para a América Latina.

O UFC Fight Pass é a casa do UFC no Brasil. Só na plataforma os fãs podem acompanhar todos eventos do UFC ao vivo e na íntegra, além de ter acesso à maior biblioteca de lutas, com todo o acervo histórico do UFC, PRIDE, Strikeforce e WEC, e eventos ao vivo de outras organizações de artes marciais, como LFA, Polaris, Ares FC e Cage Warriors.

Confira mais detalhes da promoção abaixo:

Válida de 15 de dezembro a 15 de janeiro

Redução de 50% no plano anual – equivalente a R$12,45 por mês

Válida para assinaturas feitas através do app UFC Fight Pass e do site UFCFightPass.com.br

Válida para novos e antigos assinantes:

Novos assinantes – podem se cadastrar através do app e do site, clicando na opção do Plano Anual neste link

Antigos assinantes:

Assinantes que participaram da promoção de lançamento do UFC Fight Pass – a renovação será automática, considerando o novo desconto

Assinantes do plano anual que não participaram da promoção de lançamento do UFC Fight Pass – podem cancelar a assinatura atual e fazer nova assinatura com o desconto da promoção de 1 ano

Assinantes do plano mensal – podem mudar a assinatura para o plano anual com o desconto da promoção de 1 ano

Métodos de pagamento aceitos: PIX, Cartão de crédito e PayPal