UFC 309: marca retorno de Jon Jones e a busca de Charles do Bronx pelo topo

Neste sábado, 16 de novembro, Nova York será o epicentro do mundo das artes marciais mistas com a realização do UFC 309. O renomado Madison Square Garden servirá de palco para confrontos decisivos, incluindo a aguardada defesa de título e possivelmente as despedidas de grandes nomes do esporte.

Jon Jones X Stipe Miocic

A principal atração da noite será a luta entre Jon Jones e Stipe Miocic. Jones, atual campeão dos pesos-pesados, retorna ao octógono após uma prolongada recuperação de lesão para enfrentar Miocic, ex-campeão da mesma categoria. Apesar de controvérsias em torno da escolha do adversário, visto que Tom Aspinall, detentor do título interino, estava disponível, o confronto promete emoções intensas. Além disso, especula-se que ambos os lutadores possam anunciar suas aposentadorias após o evento, adicionando uma camada extra de expectativa sobre o futuro da divisão.

O embate entre Jon Jones Miocic pela supremacia dos pesos-pesados será o ponto alto da noite, prometendo uma disputa épica para os entusiastas do MMA ao redor do mundo.

Charles do Bronx X Michael Chandler

O Brasil também terá destaque na co-luta principal com Charles do Bronx buscando reconquistar seu espaço entre os leves contra Michael Chandler. Após frustradas tentativas de enfrentar Conor McGregor, Chandler aceitou o desafio de lutar novamente contra Do Bronx no icônico Madison Square Garden. Este combate pode ser decisivo para ambos os atletas na busca por uma nova oportunidade pelo cinturão.

Bo Nickal X Paul Craig

Outro nome em ascensão no UFC é Bo Nickal, cuja trajetória até agora tem sido marcada por vitórias convincentes. Considerado uma promessa do wrestling universitário nos EUA, Nickal enfrentará Paul Craig em busca de consolidar sua posição na categoria dos médios.

No card principal, outros brasileiros como Karine Killer Silva e Vivi Araújo disputarão nos pesos-mosca, enquanto Maurício Ruffy e Jhonata Diniz também buscarão se destacar. Eduarda Moura abrirá o evento enfrentando Veronica Hardy.

Donald Trump

A presença ilustre do ex-presidente Donald Trump é aguardada no evento. Conhecido entusiasta do MMA e antigo apoiador do UFC em seus primórdios conturbados, Trump deverá assistir às lutas ao lado de Dana White, presidente da organização.

Onde Assistir

Os fãs poderão acompanhar todos os combates pelo UFC Fight Pass a partir das 20h, com o card principal programado para começar à meia-noite. As lutas preliminares serão transmitidas gratuitamente no canal GOAT no YouTube.