UFC 306 bate recorde de maior bilheteria na história do UFC

O UFC, parte da TKO Group Holdings (NYSE: TKO), e a Sphere Entertainment Co. (NYSE: SPHR) anunciaram hoje que o UFC 306 at RIYADH SEASON NOCHE UFC,realizado no dia 14 de setembro na Sphere, a icônica esfera de Las Vegas, estabeleceu uma série de recordes, incluindo o de maior bilheteria do UFC e o evento único de maior bilheteria na Sphere, com uma arrecadação de US$ 22 milhões e 16.024 ingressos (ingressos esgotados).

UFC 306 NA ESFERA – RECORDES E DESTAQUES DO EVENTO:

Evento de maior bilheteria do UFC (US$ 22 milhões), superando a marca do UFC 205: ALVAREZ vs MCGREGOR no Madison Square Garden, em Nova York, em novembro de 2016 (US$ 17,7 milhões).

superando a marca do no Madison Square Garden, em Nova York, em novembro de 2016 Evento único de maior bilheteria na Sphere.

Maior arrecadação de patrocínios para um evento do UFC e o primeiro evento do UFC com um parceiro titular (Riyadh Season).

Maior arrecadação de vendas de merchandising e de venda per capita para eventos do UFC e da Sphere.

Evento do UFC de maior bilheteria para pacotes de VIP Experience

89% dos compradores de ingressos para o UFC 306 vieram de mercados fora de Nevada, uma das maiores porcentagens de ingressos vendidos para ‘turistas’ para eventos do UFC e da Sphere, reafirmando o poder do UFC como atração turística para as cidades que sediam seus eventos.

UFC 306 at RIYADH SEASON NOCHE UFC celebrou o fim de semana do Dia da Independência do México e serviu como uma homenagem apaixonada ao povo mexicano e sua cultura, bem como uma celebração de seu espírito de luta e contribuição aos esportes de combate. O UFC 306 incluiu a estreia do filme For Mexico, For All Time (Para o México, Para Sempre),contado em seis capítulos de 90 segundos apresentados no display interno da Sphere – o display de LED de maior resolução do mundo – ao longo do card principal do evento, com cada capítulo focando em um período diferente da história mexicana e sua influência na composição da identidade mexicana. O filme foi criado por Carlos López Estrada, produzido por Valerie Bush para a Antigravity Academy e coproduzido pelo Nexus Studios, ganhador do Emmy.

Como o primeiro evento esportivo ao vivo na Sphere, o UFC 306 capturou a imaginação do mundo esportivo e elevou o nível dos eventos esportivos e de entretenimento. Seu uso inovador de tecnologia de produção capitalizou os recursos de áudio e vídeo de última geração da Sphere para oferecer uma experiência ao vivo nunca antes testemunhada na história dos esportes.

DESTAQUES DAS OPERAÇÕES DE PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DO UFC 306:

Rastreamento de frequência cardíaca dos lutadores. As frequências cardíacas de lutadores selecionados foram rastreadas, analisadas e exibidas em tempo real no display interno da Sphere e na transmissão — esta foi a primeira vez que tal tecnologia de rastreamento de frequência cardíaca foi usada para esportes de combate.

As frequências cardíacas de lutadores selecionados foram rastreadas, analisadas e exibidas em tempo real no display interno da Sphere e na transmissão — esta foi a primeira vez que tal tecnologia de rastreamento de frequência cardíaca foi usada para esportes de combate. Iluminação inovadora para o Octógono. O UFC fez uso da capacidade de iluminação “pass-through” da Sphereinstalando 80 luminárias atrás do display interno da Sphere que projetavam luz no octógono para substituir a tradicional treliça de iluminação suspensa do UFC.

O UFC fez uso da capacidade de iluminação “pass-through” da Sphereinstalando 80 luminárias atrás do display interno da Sphere que projetavam luz no octógono para substituir a tradicional treliça de iluminação suspensa do UFC. Novo uso da Sphere Immersive Sound com tecnologia HOLOPLOT. A equipe de áudio do UFC e da Sphere implantou feixes de áudio de 360 graus para o primeiro evento realizado em círculo na Sphere.

A equipe de áudio do UFC e da Sphere implantou feixes de áudio de 360 graus para o primeiro evento realizado em círculo na Sphere. Novo uso dos assentos hápticos da Sphere para aprimorar a experiência sensorial. As equipes de áudio do UFC e da Sphere trabalharam juntas para fornecer feedback de força aos assentos hápticos com base na ação no Octógono usando deixas automatizadas e manuais — uma novidade para um evento do UFC e a primeira vez que a Sphere usou efeitos hápticos que foram acionados por ação física e traduzidos em feedback háptico em tempo real.

As equipes de áudio do UFC e da Sphere trabalharam juntas para fornecer feedback de força aos assentos hápticos com base na ação no Octógono usando deixas automatizadas e manuais — uma novidade para um evento do UFC e a primeira vez que a Sphere usou efeitos hápticos que foram acionados por ação física e traduzidos em feedback háptico em tempo real. 48 câmeras, o maior número da história para um evento do UFC. Para capturar toda a ação, o UFC utilizou 48 câmeras, incluindo: quatro câmeras de alta velocidade; sete câmeras RF (sem fio); uma câmera Fletcher Nucleus de alta taxa de quadros dentro do Octógono integrada ao acolchoamento da grade; uma câmera de cabo de quatro pontos Navcam com uma câmera Sony HDC-P50; dois sistemas de câmera híbrida estabilizada Trinity; e dois sistemas MovieBird 45 Techno Crane.

Para capturar toda a ação, o UFC utilizou 48 câmeras, incluindo: quatro câmeras de alta velocidade; sete câmeras RF (sem fio); uma câmera Fletcher Nucleus de alta taxa de quadros dentro do Octógono integrada ao acolchoamento da grade; uma câmera de cabo de quatro pontos Navcam com uma câmera Sony HDC-P50; dois sistemas de câmera híbrida estabilizada Trinity; e dois sistemas MovieBird 45 Techno Crane. 6 unidades móveis de transmissão, o maior número da história para um evento do UFC. Devido à complexidade do evento, o UFC usou seis unidades móveis para produzir o UFC 306 para parceiros de transmissão ao redor do mundo, incluindo a primeira produção nativa e transmissão em 1080p de um evento do UFC pela ESPN nos EUA

Devido à complexidade do evento, o UFC usou seis unidades móveis para produzir o para parceiros de transmissão ao redor do mundo, incluindo a 37 microfones ao todo implantados na Sphere . 32 microfones direcionais foram instalados na área dos assentos para captar sons do ambiente e cinco microfones “thump” foram colocados sob o octógono para potencializar a experiência de assentos hápticos da Sphere.

. 32 microfones direcionais foram instalados na área dos assentos para captar sons do ambiente e cinco microfones “thump” foram colocados sob o octógono para potencializar a experiência de assentos hápticos da Sphere. Estatísticas de lutadores em tempo real integradas aos “mundos”. Um feed ao vivo personalizado com estatísticas e informações sobre lutadoresfoi perfeitamente integrado ao display de LED da Sphere durante os “mundos” do filme original, For Mexico, For All Time, que serviu de cenário para cada luta.

Um feed ao vivo personalizado com estatísticas e informações sobre lutadoresfoi perfeitamente integrado ao display de LED da Sphere durante os “mundos” do filme original, que serviu de cenário para cada luta. Métricas avançadas rastreadas por IA. O parceiro de tecnologia do UFC, Combat IQ, aplicou rastreamento de estatísticas de visão computacional de IA a câmeras de transmissão padrão para capturar novas estatísticas de golpes, como zonas de alvo de golpes, socos de esquerda vs. socos de direita, golpes por postura e outras métricas avançadas que foram exibidas no display interno da Sphere durante as lutas.

O parceiro de tecnologia do UFC, Combat IQ, aplicou rastreamento de estatísticas de visão computacional de IA a câmeras de transmissão padrão para capturar novas estatísticas de golpes, como zonas de alvo de golpes, socos de esquerda vs. socos de direita, golpes por postura e outras métricas avançadas que foram exibidas no display interno da Sphere durante as lutas. Quatro canais de áudio de streaming na arena, incluindo espanhol. O UFC utilizou o aplicativo LiveVoice para fornecer aos participantes do evento a opção de ouvir quatro canais de áudio de streaming ao vivo com comentários em espanhol, inglês, Red Corner e Blue Corner por meio de seus celulares pessoais. Isso marcou a primeira vez que os fãs presentes puderam ouvir o áudio ao vivo de um evento inteiro do UFC em espanhol.

O UFC utilizou o aplicativo LiveVoice para fornecer aos participantes do evento a opção de ouvir quatro canais de áudio de streaming ao vivo com comentários em espanhol, inglês, Red Corner e Blue Corner por meio de seus celulares pessoais. Isso marcou a primeira vez que os fãs presentes puderam ouvir o áudio ao vivo de um evento inteiro do UFC em espanhol. Primeira vez que o UFC usou o Sistema de Câmera Automatizado da TAIT para capturar tomadas amplas e transmitir a grandiosidade e o ambiente visual totalmente envolvente do display de 160.000 pés quadrados e resolução de 16K x 16K da Sphere para os espectadores que assistem à transmissão na televisão.

para capturar tomadas amplas e transmitir a grandiosidade e o ambiente visual totalmente envolvente do display de 160.000 pés quadrados e resolução de 16K x 16K da Sphere para os espectadores que assistem à transmissão na televisão. Quatro transmissões exclusivas para Austrália, Nova Zelândia, Canadá e França produzidas ao vivo de uma única sala de controle no Centro de Operações de Transmissão do UFC APEX em Las Vegas.