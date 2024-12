UFABC aprova criação do curso de Pedagogia, demanda do Consórcio ABC

O Conselho Universitário (ConsUni) da Universidade Federal do ABC (UFABC) aprovou na terça-feira (17/12) a criação da licenciatura em Pedagogia, demanda antiga do Consórcio Intermunicipal Grande ABC. A previsão é que o curso seja estruturado no ano que vem e a primeira turma iniciada em 2026.

Ao longo dos últimos três anos, o Consórcio ABC reforçou à UFABC a criação do curso superior de pedagogia na instituição de ensino como demanda regional. O pleito consta do Plano Regional de Educação, elaborado pelo órgão intermunicipal em 2016, e foi apresentado à universidade em maio de 2022, durante reunião do Grupo de Trabalho (GT) Educação com o reitor Dácio Matheus.

Desde então, a entidade que representa as prefeituras da região tem apontado que o Grande ABC verificou redução no número de vagas em instituições que formavam profissionais da educação e no número de ingressantes nos cursos de pedagogia e licenciatura, além de registrar um número significativo de aposentadorias de docentes nos últimos anos.

Após proposta do Consórcio ABC, a inclusão do curso de Pedagogia entre as disciplinas oferecidas pela UFABC foi contemplada no novo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da universidade, previsto para os próximos dez anos, e agora aprovado pelo ConsUni.

O secretário-executivo do Consórcio ABC, Aroaldo da Silva, destacou que a aprovação é resultado de uma intensa articulação realizada pela entidade regional junto à instituição de ensino nos últimos anos, pois trata-se de uma iniciativa que deve beneficiar a rede municipal de ensino das sete cidades.

“Essa é uma conquista enorme e que beneficia toda a região, porque a formação qualificada de novos profissionais para atuação nas redes de ensino municipais é uma demanda de todos os municípios. Portanto, é um ganho para todas as prefeituras do Grande ABC a longo prazo”, pontuou.

A coordenadora do Grupo de Trabalho (GT) Educação e secretária da pasta em Diadema, Ana Lúcia Sanches, também celebrou a aprovação do curso. “Uma conquista importante, mas principalmente uma reparação histórica à educação do Grande ABC. Esperamos que os cerca de 580 mil estudantes, incluindo os 200 mil da educação municipal, tenham suas vidas impactadas por educadores tocados e defensores da educação pública, humanizada e de qualidade”, afirmou.