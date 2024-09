Ucrânia lança um dos maiores ataques contra Rússia desde início da guerra

A Rússia afirmou, neste domingo (1º), ter derrubado 158 drones que sobrevoaram 15 regiões do território do país, incluindo Moscou, no que seria um dos maiores ataques de Kiev contra o território vizinho desde o início da guerra entre as duas nações, em fevereiro de 2022.

De acordo com o Ministério da Defesa russo, 122 dos equipamentos foram derrubados nas regiões de Kursk, Briansk, Voronezh e Belgorod, todas perto da Ucrânia. Dois deles foram interceptados sobre Moscou, localizada a mais de 500 quilômetros da fronteira que separa os dois países.

“É completamente justificado que os ucranianos respondam ao terrorismo russo com todos os meios necessários para acabar com ele“, disse pelo Facebook o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, neste domingo.

Kiev costuma afirmar que os ataques contra a Rússia focam alvos militares ou locais que ajudam o Exército do país, em retaliação aos ataques diários contra suas cidades e população desde o início da ofensiva.

Os combates ocorrem em um momento crítico no conflito de dois anos e meio. A Rússia tem pressionando uma ofensiva no leste da Ucrânia enquanto tenta expulsar as forças de Kiev que romperam sua fronteira ocidental em uma incursão surpresa em 6 de agosto. Mais recentemente, na semana passada, a Rússia bombardeou a Ucrânia com seus ataques aéreos mais pesados desde o início do conflito, atingindo instalações de energia.