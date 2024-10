UCI tem semana com Maratona de Terror e estreia de “Som da Esperança”

FILME DA SEMANA“Robô Selvagem”, a nova animação da DreamWorks, é o Filme da Semana na UCI. Entre os dias 31 de outubro a 6 de novembro, o longa será exibido com preço promocional: de segunda a quarta, as sessões saem por R$11,50, e de quinta a domingo, por R$13 (valores de meia-entrada). Inspirado no best seller de Peter Brown, a história segue Roz, uma robô que, após naufragar em uma ilha selvagem, aprende a conviver com a natureza e com os animais que a habitam.

SEGUEM EM CARTAZ“Venom 3: A Última Rodada” traz Eddie Brock e Venom sendo perseguidos tanto por forças de seu planeta natal quanto da Terra. À medida que o cerco se fecha e a situação torna-se cada vez mais crítica, eles são forçados a tomar uma decisão drástica, que pode levar ao desfecho da parceria da dupla.

A comédia brasileira “Caindo na Real” traz Evelyn Castro, Paulinho Gogó e Victor Lamoglia em um Brasil futurista. Na trama, Tina é uma chapeira que descobre ser herdeira do trono após a restauração da Monarquia. Agora, ela precisa conciliar sua nova vida como Rainha do Brasil com seu romance não assumido com Barão, interpretado pelo cantor Belo. “Sorria 2” é a sequência do sucesso do diretor Parker Finn. A produção acompanha a cantora pop Skye Riley, que está prestes a embarcar em uma turnê mundial, mas começa a viver experiências sobrenaturais e inexplicáveis.

“Perfekta: Uma Aventura na Escola de Gênios”, é o filme derivado da série de TV que conquistou os pequenos. Na trama, Isa, Tom e Linus, precisam salvar a memória do robô Einstein e para isso, contam com a ajuda de um cientista misterioso do Laboratório Perfekta, um ambiente onde os humanos não são bem–vindos. “Coringa: Delírio a Dois” tem Joaquin Phoenix e Lady Gaga em um novo arco sobre um dos vilões mais emblemáticos da cultura pop. “A Forja – O Poder da Transformação” é um drama de superação sobre um jovem de 19 anos que, com o apoio de sua mãe e um mentor inesperado, enfrenta desafios que vão além do sucesso.

UCI FESTA

A criançada pode aproveitar “Robô Selvagem”, “Moana 2”, “Arca de Noé”, “Mufasa” e “Sonic 3” para comemorar o aniversário com a UCI Festa, programa especial que proporciona aos clientes a possibilidade de comemorar o aniversário em um espaço exclusivo, com a pipoca mais gostosa e os maiores sucessos do cinema que estiverem em cartaz. As festas têm duração de quatro horas, sendo duas horas de filme e duas horas no salão, onde fica a mesa da festa, que pode ser decorada pelo contratante. O aniversariante pode escolher um dos filmes em cartaz junto com um combo da rede, que consiste no ingresso do filme, uma pipoca mini, um pacote de Skittles, um pacote de M&M e um refrigerante ou água de 500ml por pessoa. Para saber mais detalhes sobre os pacotes, basta preencher o formulário.



UNIQUE

Os clientes do UCI Unique, o programa de relacionamento da rede, têm o benefício de pagar meia-entrada em qualquer dia e sessão. Para fazer parte do grupo, basta ter 18 anos, adquirir o cartão na bilheteria de qualquer cinema UCI e fazer o cadastro no site. Os novos associados ganham um ingresso cortesia que pode ser utilizado de segunda a quinta-feira, inclusive feriados, a partir do dia seguinte ao do cadastro.

PROMOÇÕES UCI

SUPER MEIA: De segunda a sexta, nas salas comuns, a meia custa R$12,50 para filmes 2D e R$13 para projeções 3D. Nos cinemas UCI Metrópole e UCI Plaza Sul, a promoção é válida de segunda a quinta. Nas salas especiais XPLUS, a meia custa R$12,50 para as exibições em 2D e R$14 em 3D. Promoção não válida em feriados.

CINEMAS:RIBEIRÃO PRETO – SP (UCI RibeirãoShopping)SÃO PAULO – SP (UCI Santana, UCI Jardim Sul, UCI Anália Franco e UCI Plaza Sul)SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP (UCI Metrópole)JUIZ DE FORA – MG (UCI Kinoplex Independência)