UCI já tem ingressos à venda para a exibição especial de “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”

“Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” completa 20 anos de estreia em 2024 e a comemoração será em grande estilo nos cinemas UCI. A rede exibe, na próxima terça-feira, 4, o terceiro filme da franquia, lançado em 2004, e os ingressos já estão voando. É uma oportunidade única para os Potterheads mais novos curtirem a experiência do filme dentro da sala de cinema e também para os fãs de longa data, que poderão relembrar toda a magia do universo de J.K. Rowling. As vendas começaram hoje pela manhã e a UCI já abriu novas sessões, devido ao enorme sucesso.

Com direção de Alfonso Cuarón, a produção se passa durante o terceiro ano de Harry, Ron e Hermione na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Desta vez, o trio precisa enfrentar o assassino Sirius Black, que fugiu da prisão de Azkaban e ameaça a instituição. Eles contam com a ajuda dos Dementadores, seres enviados para proteger Hogwarts, mas que podem ser ameaças ainda mais perigosas para a escola.

Para mais informações sobre a compra, valores e programação, acesse o site oficial da rede. Os clientes do UCI Unique, o programa de relacionamento da rede, têm o benefício de pagar meia-entrada em qualquer dia e sessão. Para fazer parte do grupo, basta adquirir o cartão na bilheteria de qualquer cinema UCI e fazer o cadastro no site. Os novos associados ganham um ingresso cortesia que pode ser utilizado de segunda a quinta-feira, inclusive feriados.