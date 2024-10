UCI exibe shows de Andrea Bocelli e Laufey em novembro e dezembro

Durante os meses de novembro e dezembro, a UCI Cinemas apresenta uma programação especial para fãs de música de diferentes gerações. A rede irá exibir os filmes-concerto do ícone da música clássica Andrea Bocelli e da revelação do jazz contemporâneo Laufey. Sob a direção de Sam Wrench, responsável pelo registro oficial da The Eras Tour, de Taylor Swift, os espetáculos levam às telonas apresentações ao vivo de grandes canções acompanhadas dos maiores musicistas da atualidade. Os ingressos já estão à venda.

“Andrea Bocelli 30: The Celebration” será exibido nos dias 8, 9 e 10 de novembro e é uma celebração dos 30 anos de carreira do tenor italiano. Gravado no Teatro del Silenzio, em Lajatico, o filme reúne sucessos da carreira de Bocelli e participações especiais de grandes nomes da música como Jon Batiste, Ed Sheeran, Laura Pausini e Shania Twain.

No dia 6 de dezembro, é a vez de “Laufey’s A Night at the Symphony: Hollywood Bowl”, o filme-concerto da cantora islandesa-chinesa Laufey. A apresentação é acompanhada da histórica Orquestra Filarmônica de Los Angeles e inclui canções do repertório da artista, que já acumula mais de 3 bilhões de reproduções nas plataformas digitais. Além dos números musicais, a produção também mostra bastidores e detalhes da produção do show. O registro poderá ser visto nas salas DE LUX da rede, que garantem conforto máximo, com poltronas reclináveis, atendimento exclusivo e um cardápio diferenciado.

Para mais informações sobre a compra, valores e programação, acesse o site oficial da rede. Os clientes do UCI Unique, o programa de relacionamento da rede, têm o benefício de pagar meia-entrada em qualquer dia e sessão. Para fazer parte do grupo, basta ter 18 anos, adquirir o cartão na bilheteria de qualquer cinema UCI e fazer o cadastro no site. Os novos associados ganham um ingresso cortesia que pode ser utilizado de segunda a quinta-feira, inclusive feriados.