UCI exibe show exclusivo de Shawn Mendes

Os fãs de Shawn Mendes poderão conferir nos cinemas UCI, no dia 14 de novembro, o show “Shawn Mendes: For Friends & Family Only (A Live Concert Film)”. Gravada no teatro icônico Bearsville em Woodstock, Nova York., a apresentação intimista do cantor revela as músicas do álbum inédito que será lançado no dia 15 seguinte à exibição. Além das músicas, Shawn conta histórias pessoais e explica de forma exclusiva as inspirações e processos por trás de cada faixa de “Shawn”. Os ingressos estarão à venda a partir da próxima quinta-feira, 24 de outubro.

Sobre o álbum, que é o quinto projeto de estúdio do cantor, ele afirmou que foi, até hoje, sua produção mais íntima. O disco foi gravado e escrito durante dois anos e é resultado de inspirações e experiências vividas por Shawn Mendes em suas andanças por lugares como Nosara, Costa Rica, Nova York, Washington e Nashville. O repertório tem 12 músicas e três delas já foram lançadas como singles: “Why Why Why”, “Nobody Knows” e “Isn’t That Enough”.

Para mais informações sobre a compra, valores e programação, acesse o site oficial da rede. Os clientes do UCI Unique, o programa de relacionamento da rede, têm o benefício de pagar meia entrada em qualquer dia e sessão. Para fazer parte do grupo, basta ter 18 anos e adquirir o cartão na bilheteria de qualquer cinema UCI e fazer o cadastro no site. Os novos associados ganham um ingresso cortesia que pode ser utilizado de segunda a quinta-feira, inclusive feriados.