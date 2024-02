UCI: confira os filmes imperdíveis no cinema

“Madame Teia” chegou na UCI para deixar o universo do Homem-Aranha ainda mais rico. A nova megaprodução, inspirada nos quadrinhos da Marvel, tem Dakota Johnson (“50 Tons de Cinza”) como uma poderosa super-heroína. Na trama, a atriz vive Cassandra Webb, uma paramédica de Nova York que leva uma vida comum até que habilidades extraordinárias começam a se manifestar e mudam toda a sua vida. Com direção de S.J. Clarkson (“Succession”), a produção estreia nas salas especiais da rede: IMAX, 4DX e XPLUS, que garantem a imersão completa do público através da transmissão de sons e imagens com tecnologia de ponta. Os fãs de música se encontram nas salas da UCI para conferir “Bob Marley: One Love”. A cinebiografia, que celebra e relembra toda a vida e a carreira de Bob Marley, conta com músicas que marcaram história como “Redemption Song”, “Three Little Birds” e “Is This Love”, e foi dirigida por Reinaldo Marcus Green (“King Richard: Criando Campeãs”).

A dupla favorita da criançada também chega nas telonas da rede. “Masha e o Urso: Diversão em Dobro!” estreia com uma nova aventura. No novo longa, Masha conhece novos amigos, chamados de magos dos Doze Meses. Junto com o Janeiro, o Sr. do Gelo, ela embarca em uma jornada cheia de ação, travessuras e diversão. A alegria dos pequenos também é garantida com “Wish: O Poder dos Desejos”, a nova animação da Disney e “Peppa Pig: Festa do Cinema”, uma produção de dez episódios inéditos e 11 curtas interativos estrelados pela porquinha e toda sua família.

A corrida do Oscar está cada vez mais acirrada na UCI. A rede segue com exibições dos indicados e “Zona de Interesse” estreia nesta semana na rede para rechear a lista das aclamadas produções. Indicado a cinco estatuetas, incluindo Melhor Filme, o drama histórico de Jonathan Glazer (“Sob a Pele”) narra um difícil relacionamento entre um oficial nazista com a esposa de Rudolf Höss, comandante do campo de concentração de Auschwitz. A maratona da premiação fica mais completa com “Pobres Criaturas”, de Yorgos Lanthimos e “Anatomia de Uma Queda”, de Justine Triet.

As comédias seguem fazendo sucesso na UCI. “Minha Irmã e Eu” é a maior estreia nacional de 2023 e já foi assistida por mais de 2 milhões de espectadores. A comédia tem direção de Susana Garcia (“Minha Vida em Marte” e “Minha Mãe É Uma Peça 3”) e conta com Ingrid Guimarães e Tatá Werneck interpretando as irmãs Mirian e Mirelly. Já “Todos Menos Você”, com Sydnwey Sweeney e Glen Powell, acompanha um casal que se reencontra em um casamento anos após um encontro frustrado no início da faculdade.

