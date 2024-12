UCI Cinemas inicia pré-venda para documentário sobre RM, líder do grupo BTS

Os fãs de RM, líder do grupo de música pop BTS, estão mais do que convidados para uma experiência única nos cinemas da UCI. O documentário “RM: Right People, Wrong Place” chega às telonas da rede no dia 9 de janeiro de 2025, e a pré-venda de ingressos começa nesta quinta-feira, dia 19 de dezembro.

Para tornar esse momento ainda mais especial, a rede oferece brindes para os fãs que irão assistir ao filme na estreia. Os 35 primeiros que chegarem às primeiras sessões receberão um mini pôster tamanho A3, e os 180 primeiros ganharão um photocard para levar para casa.

Dirigido por Lee Seok-jun, o documentário estreou no Festival Internacional de Cinema de Busan e leva o público a uma viagem na jornada criativa de RM. A obra explora os meses que antecederam o alistamento militar do artista e o processo por trás de seu segundo álbum solo, “Right Place, Wrong Person”, que recebeu elogios de veículos como Rolling Stone, NME e AllMusic.

Durante os 80 minutos de exibição, os fãs terão acesso íntimo aos sentimentos e reflexões de Kim Namjoon, o homem por trás do ícone global RM. Além disso, o longa mostra os bastidores da sua vida pessoal e a da fama mundial e de como ele equilibra esses dois mundos.

Para mais informações sobre a compra, valores e programação, acesse o site oficial da rede. Os clientes do UCI Unique, o programa de relacionamento da rede, têm o benefício de pagar meia-entrada em qualquer dia e sessão. Para fazer parte do grupo, basta ter 18 anos e adquirir o cartão na bilheteria de qualquer cinema UCI e fazer o cadastro no site. Os novos associados ganham um ingresso cortesia que pode ser utilizado de segunda a quinta-feira, inclusive feriados.