UBUNTU É RESISTÊNCIA Dia 25 de fevereiro na Arena Jovelina Pérola Negra, na Pavuna

Projeto UBUNTU é RESISTÊNCIA – Neste Domingo – 25 de fevereiro, das 17h às 21h na Arena Carioca Jovelina Pérola Negra, na Praça Ênio, na Pavuna, com entrada franca. O projeto é uma realização do CEAP – Centro de Populações Marginalizadas. Programação, onde traz uma expressiva e grande representação, com uma narrativa preta ganhando voz, unindo história, conhecimento e cultura local.

17h exibição do 1º episódio da série Resistência Negra – Com cinco episódios, apresentada por Djonga e Larissa Luz, sobre movimento negro. O objetivo da série é narrar a história dos movimentos negros no país.

Com cinco episódios, apresentada por Djonga e Larissa Luz, é baseada na história do movimento negro.Com direção geral de Mayara Aguiar, o projeto foi idealizado e levado à plataforma de streaming da Globo por Ivanir dos Santos – Babalawô, Prof, Pós-Doutor do Programa de pós-graduação em História Comparada da UFRJ e fundador do Centro de Articulação de Populações Marginalizadas (CEAP). Ivanir, atuante há mais de 40 anos em prol das liberdades, dos direitos humanos, das pluralidades contra o racismo e a intolerância religiosa

18h roda filosófica – com Pedro Poeta, com a temática Resistência Negra

19h show Mc Fael Tujaviu / Tiago Mc

Fael Tujaviu, carioca, grafiteiro desde 2000 e Mc. É conhecido pelo estilo original, traz as vertentes da cultura Hip Hop e mostra o quanto elas se completam.Tiago Mc – cria da Pavuna, bairro periférico da zona norte do Rio

20h roda de Mc´s da Pavuna / Tiago Mc

A Arena Jovelina Pérola Negra será palco de uma batalha épica, onde os melhores MCs mostrarão seu talento

Arena Carioca Jovelina Pérola Negra

Praça Ênio, s/n – Pavuna, RJ

Entrada Franca Com encerramento previsto para às 21h