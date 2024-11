UBS Zaíra III realiza “Bem Viver Infantil” em apoio às mães solo em Mauá

A UBS Zaíra III de Mauá abriu as portas neste sábado (09/11) pra uma ação bem especial. O “Bem Viver Infantil” foi planejado para apoiar mães solo que enfrentam dificuldades para levar seus filhos a consultas médicas e atualizar vacinas durante a semana. O evento ofereceu uma programação ampla, incluindo atendimentos de saúde, atividades educativas e recreativas. Mais de 300 pessoas tiveram acesso aos serviços prestados ao longo do dia. 40 servidores da Prefeitura foram mobilizados.

Entre os serviços de saúde, foram realizadas consultas médicas, odontológicas, atualização de vacinas, além da regularização do Bolsa Família. Uma ação educativa sobre pediculose contou com penteados divertidos para conscientizar sobre a prevenção de piolhos. Houve também atividades lúdicas sobre prevenção de dengue e escorpiões, palestras sobre saúde bucal e uma roda de conversa sobre TDAH, autismo e o uso excessivo de telas.

Divulgação/PMM

Além dos atendimentos, o evento promoveu sorteios de brinquedos, lanches e um “Varal Solidário” com doação de roupas, beneficiando as famílias presentes e reforçando a integração comunitária. O “Bem Viver Infantil” foi considerado um sucesso, oferecendo um ambiente acolhedor e informativo para as famílias e destacando o papel da UBS como apoio à comunidade.