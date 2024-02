UBS Centro Alto retoma grupo de voltado ao cuidado psicoterapêutico

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio da Secretaria de Saúde, retoma na próxima terça-feira (20) o grupo de psicoterapia, na UBS Centro Alto. A ação tem como objetivo tratar ou prevenir transtornos de grau leve de ansiedade, depressão e estresse, além de oferecer troca de experiências em um ambiente livre.

O encontro acontece semanalmente, às terças-feiras, a partir 8h, na Rua Aurora, 61. Inicialmente, a unidade realiza consultas e avalia cada caso individualmente e, posteriormente, o paciente é encaminhado para o grupo de apoio psicossocial.

O grupo tem duração média de três a seis meses e os participantes podem desvincular-se do grupo antes ou depois desse período, de acordo com a evolução e melhora do quadro.

Grupo de psicoeducação – A UBS do Centro Alto também iniciou nesta quinta-feira (15) o grupo de psicoeducação, etapa que precede o grupo de psicoterapia. Os encontros acontecem todas às quintas-feiras. Para participar, basta ir à recepção da unidade e se inscrever.