Ubiratan Figueiredo tem solicitação atendida e alunos recebem óculos de grau em São Caetano

No intuito de promover uma educação mais inclusiva e garantir o bem-estar dos estudantes, o vereador Ubiratan Figueiredo da ONG (PSD), solicitou à prefeitura municipal a identificação, rastreamento e distribuição gratuita de óculos de grau para alunos da rede de ensino em São Caetano do Sul.

O programa, que visa identificar e corrigir problemas de visão entre os estudantes, beneficiou centenas de alunos e foi solicitado pelo parlamentar em agosto de 2023. “Acreditamos que garantir uma boa saúde visual é fundamental para o desenvolvimento educacional e social das crianças. Com esse programa, buscamos proporcionar igualdade de oportunidades a todos os alunos, independentemente de suas condições visuais”, completou o vereador.

Os óculos foram adaptados de acordo com a necessidade de cada estudante, após passarem por várias etapas, como avaliação oftalmológica e exames realizados pela equipe da Secretaria de Saúde. Além disso, os pais receberam orientações sobre a importância da saúde visual e a necessidade de acompanhamento regular.

Para os alunos beneficiados, a entrega dos óculos representa mais do que uma simples correção visual, é uma oportunidade de enxergar o mundo de forma mais clara e participar plenamente das atividades escolares.

O programa de saúde visual para alunos da rede de ensino de São Caetano do Sul é mais uma iniciativa que reforça o compromisso com a educação de qualidade e o bem-estar das crianças. O vereador solicitou, ainda, a expansão do programa nos próximos meses, garantindo que cada vez mais alunos tenham acesso a esse benefício essencial para seu desenvolvimento.

Com a entrega desses óculos, a cidade avança não apenas na área da educação, mas também na promoção da saúde e da igualdade de oportunidades para todos os seus cidadãos.