Ubiratan Figueiredo solicita melhorias no sistema de estacionamento rotativo

O vereador Ubiratan Figueiredo (PSD) protocolou indicação com vistas a melhorar o sistema de estacionamento rotativo de São Caetano do Sul, conhecido como Zona Azul. O pedido visa proporcionar mais comodidade aos usuários. O parlamentar solicita que os talões de estacionamento rotativo sejam comercializados em todas as bancas de jornais e revistas do município, aumentando a oferta para facilitar a compra pelos motoristas.

Ubiratan Figueiredo justifica a importância de que a administração municipal abra mais postos de venda. “Existem poucos pontos de venda dos talões para o estacionamento nas vias da cidade. Em razão do fim do aplicativo, as bancas de jornais e revistas são de fundamental importância para o aumento de pontos de venda desses talões e assim facilitar a vida de todos.”

Já na área de Segurança Pública, o parlamentar solicita à Secretaria Municipal de Segurança Pública (Seseg), por meio da Guarda Civil Municipal (GCM), o incremento das rondas na rua General Osório, no bairro Santa Paula. O vereador também encaminhou ofício para a 3ª Cia. do 6º Batalhão da Polícia Militar (PM), que atende São Caetano, para realizar patrulhamento intensivo nesse mesmo local.

“As rondas periódicas da GCM e da PM devem minimizar a situação de insegurança que vivem esses munícipes e por consequência afastar os assaltantes da região. Contamos sempre com o bom trabalho das nossas forças de segurança para o bem-estar da população”, complementa.