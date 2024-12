Ubiratan Figueiredo protocola projeto para criar o selo Empresa Amiga dos Animais

Com uma de suas principais bandeiras de trabalho voltadas à saúde, proteção e bem-estar animal, o vereador Ubiratan Figueiredo (União Brasil) protocolou um projeto de lei que propõe a criação do selo Empresa Amiga dos Animais. A honraria será concedida às empresas estabelecidas em São Caetano do Sul que realizarem ações periódicas em benefício dos animais.

“A iniciativa busca não apenas reconhecer, mas também incentivar a responsabilidade social das empresas em relação à proteção e ao bem-estar dos animais. Este selo simboliza uma parceria fundamental entre o poder público e o setor privado, promovendo a conscientização sobre a preservação da vida animal e o respeito ao meio ambiente”, explicou o vereador na justificativa da proposta, que será analisada pelas comissões antes de seguir para votação em plenário.

Para o parlamentar, estimular práticas empresariais voltadas à causa animal é essencial para engajar a sociedade como um todo. “Empresas que se comprometem com essa causa tornam-se exemplos positivos, influenciando outras a seguirem o mesmo caminho. Isso cria um efeito multiplicador, onde mais negócios se envolvem em ações sociais e ambientais, resultando em uma comunidade mais unida em prol da proteção animal”, destacou Ubiratan.

De acordo com o projeto, o selo será destinado às empresas que realizarem ações em prol dos animais, como doações a abrigos, organizações não governamentais ou tutores que atuam na defesa do bem-estar animal. “Ao instituir o selo, São Caetano do Sul reafirma seu compromisso com um futuro mais justo e sustentável para todos os seres vivos que habitam nosso planeta”, concluiu o vereador.