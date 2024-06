Ubiratan Figueiredo indica a criação de Festival Gastronômico

O vereador Ubiratan Figueiredo (União Brasil) encaminhou indicação junto à administração municipal sugerindo a criação de um Festival Gastronômico em São Caetano do Sul. O objetivo da propositura é fomentar o comércio e impulsionar o turismo gastronômico na cidade.

Ubiratan Figueiredo, na justificativa da indicação, ressaltou a importância da medida para o desenvolvimento econômico da cidade. “Essa parceria com restaurantes, bares e lanchonetes, atraindo inclusive clientes de fora, movimentará o comércio em geral da cidade e fortalecerá a imagem da cidade como um destino gastronômico”, afirmou.

“O poder público pode facilitar parcerias entre o setor público e privado para maximizar os benefícios econômicos do evento, através da infraestrutura básica necessária para o festival, como espaços públicos adequados para montagem de estandes, garantindo que o evento seja seguro para os participantes e visitantes”, complementou Ubiratan Figueiredo.

Ainda de acordo com a indicação, a Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul (ACISCS) e a Prefeitura utilizariam seus canais de comunicação, como redes sociais, websites com a relação dos estabelecimentos participantes e outros meios de divulgação, para alcançar um público mais amplo.