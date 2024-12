Ubiratan Figueiredo comemora aprovação do projeto Novembro Azul Pet

O vereador Ubiratan Figueiredo (União Brasil) celebrou a aprovação unânime, por parte dos vereadores, do projeto de lei que institui o Novembro Azul Pet no Calendário Oficial de Datas e Eventos de São Caetano do Sul, durante a 38ª sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 3 de dezembro.

Na justificativa do projeto, o parlamentar enfatizou a relevância da prevenção para a saúde dos animais. “O Novembro Azul Pet é uma campanha cujo objetivo é informar e alertar os tutores sobre doenças que podem ser prevenidas com o acompanhamento veterinário adequado. Muitos casos de câncer podem ser diagnosticados precocemente, o que aumenta significativamente as oportunidades de tratamento e cura”, explicou.

Com entusiasmo pela aprovação da medida, o vereador reforçou o seu compromisso com a causa animal. “A saúde dos nossos animais merece a mesma atenção que a saúde humana. Com a inclusão desta data no calendário, daremos mais visibilidade a questões essenciais para o bem-estar dos nossos queridos companheiros e contribuiremos para a conscientização da população”, celebrou.

Conforme a propositura, a campanha se concentrará na conscientização sobre a prevenção e o tratamento do câncer de próstata em cães e gatos. “Com a aprovação deste projeto, São Caetano do Sul se junta a outras cidades que já aderiram à camp