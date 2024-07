Uber traz Barco e Tobogã para celebrar 10 anos de operação no Brasil

Para celebrar os dez anos de operação no Brasil, a Uber traz, a partir desta sexta-feira (26), ativações especiais e gratuitas para usuários do aplicativo em São Paulo e Rio de Janeiro, primeiras cidades a receber o serviço ainda em 2014.

A primeira novidade é a disponibilização do Uber Barco em São Paulo. A viagem acontecerá entre a Ciclovia do Rio Pinheiros, próximo à estação Vila Olímpia da CPTM, e o Parque Bruno Covas, com uma extensão total de cinco quilômetros percorridos em cerca de 20 minutos. A opção Uber Barco estará disponível para usuários do app na Grande São Paulo e poderá ser solicitada pelo app para o mesmo horário ou agendada com até dois dias de antecedência, no período de 26 de julho a 04 de agosto, das 09h às 17h.



A outra ativação é o Uber Tobogã, que estará localizado nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, com o objetivo de agilizar a locomoção das pessoas da faixa de pedestre até a bilheteria. Em São Paulo, o tobogã estará na entrada do Metrô São Bento, e no Rio de Janeiro estará na Estação Carioca do metrô. Todas as pessoas maiores de 5 anos que passarem pelos locais da ação poderão utilizar o Uber Tobogã, sem necessidade de agendamento prévio pelo app.

“Essas ativações foram planejadas para celebrar os 10 anos da Uber no Brasil, mas também para lembrar de uma maneira lúdica como a nossa marca busca soluções inovadoras para remover os obstáculos de mobilidade para cada vez mais brasileiras e brasileiros”, afirma Luciana Ceccato, Diretora de Marketing da Uber para a América Latina.

Desde 2014, quando chegou ao Brasil, mais de 125 milhões de brasileiros já fizeram pelo menos uma viagem e mais de 5 milhões de pessoas ganharam pelo menos um real com o app da Uber no país. Segundo pesquisa Datafolha encomendada pela plataforma, 8 em cada 10 pessoas acreditam que os aplicativos de mobilidade melhoraram de maneira significativa suas vidas ao longo desses 10 anos de operação da companhia no país

Informações:

Uber Barco

Onde: Marginal Pinheiros

Horário de Funcionamento: 09h às 17h

Data: De 26 de julho a 04 de agosto

Como chegar:

Pier Vila Olímpia – o píer para embarque está localizado na margem do Rio Pinheiros no sentido Vila Leopoldina. É possível chegar através da Estação Vila Olímpia da CPTM, usando a passarela que dá acesso à ciclovia da Marginal Pinheiros, e então seguindo a pé ou de bicicleta por 850 metros no sentido Interlagos. Outra alternativa é ir de Uber, colocando como destino Uber Barco – Acesso Pier Vila Olímpia, ou utilizando veículo próprio até o estacionamento do Parque Linear Bruno Covas, na Marginal Pinheiros sentido Interlagos, e usar a ciclopassarela flutuante de acesso à Ciclovia Rio Pinheiros para acessar o pier.

Píer Parque Bruno Covas – o píer pode ser acessado pelo estacionamento do Parque Bruno Covas, localizado na Marginal Pinheiros, 14.500. É possível chegar até lá de Uber, colocando como destino Uber Barco – Acesso Pier Parque Bruno Covas, ou utilizando veículo próprio.

Uber Tobogã – São Paulo

Onde: Largo São Bento, em frente ao Colégio São Bento

Horário de Funcionamento: 08h às 17h

Data: De 26 de julho a 04 de agosto

Uber Tobogã – Rio de Janeiro

Onde: Estação Carioca/Centro – Acesso B / República do Chile

Horário de Funcionamento: 10h às 16h

Data: De 26 a 31 de julho

Uber realiza campanha de premiação para motoristas

Como parte da celebração de 10 anos da Uber no Brasil, alguns motoristas parceiros foram homenageados com o “Troféu 10 anos” e um valor especial de R$10 mil em agradecimento pela preferência em usar o app da Uber e por serem destaque em categorias como tempo na plataforma e número de viagens realizadas usando o aplicativo.

A homenagem marcou o início de um calendário com ações voltadas aos motoristas parceiros que serão realizadas até o final do ano, como forma de valorizar quem ajudou a dirigir a história da empresa no Brasil. Entre as ações estão homenagens a parceiros de destaque e a “Chamada Premiada”, campanha que vai distribuir valores promocionais diários de até R$ 10 mil.