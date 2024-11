Uber oferece viagens gratuitas para locais que celebram a cultura negra em São Paulo

Em homenagem ao Dia da Consciência Negra, a Uber oferecerá viagens gratuitas para locais que celebram a cultura e a história negras, como exposições, festivais, museus e restaurantes, das cidades de Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e Recife. A curadoria dos espaços foi feita pela Diáspora Black, uma startup de turismo que busca promover o conhecimento de lugares, pessoas, histórias e patrimônios da população negra.



Para Antonio Pita, co-fundador da Diaspora.Black, “a campanha fomenta o reconhecimento de espaços e empreendimentos negros voltados para valorizar nossa existência, cultura e coletividade”. Pita afirma que “além da visibilidade, a ação ativa o consumo nesses espaços em diferentes regiões das cidades. Temos orgulho de assinar a curadoria pelo terceiro ano, recomendando espaços e atividades que admiramos e nos inspiram porque são referências de aquilombamento e construção de novos futuros para a comunidade negra”.

A ação conta com a participação de Ana Paula Xongani, apresentadora e empresária de Moda e Comunicação; Bielle, especialista em beleza, lifestyle e humor; Tia Má, jornalista e atriz; além de Lais Francine, Joyci, Kelly Araújo, Ruana e o perfil Recife para Dois.

Para ter acesso à promoção, o usuário deve inserir o código no app antes de solicitar a viagem. A promoção será válida para viagens realizadas no período de 14 a 24 de Novembro de 2024 para um dos locais indicados pela empresa com valor máximo de R$ 20 por viagem. Confira a lista completa de locais elegíveis de acordo com cada cidade:

Onde ir para celebrar em São Paulo com o código CulturaNegraSAO24

Templo Bar de Fé

Expo Internacional Dia da Consciência Negra

Dois Dois

Campanha Educativa – Durante o mês de novembro, a empresa também está promovendo conteúdo educativo antirracista dentro do app. O objetivo é reforçar o Guia da Comunidade Uber e comportamentos que não são tolerados na plataforma.

Em 2021, a Uber trabalhou em parceria com advogadas e participantes da organização de FEMde para revisar o processo de atendimento a denúncias de racismo e LGBTQIA+fobia da plataforma no Brasil. O objetivo é ter uma clara identificação dos casos e um melhor acolhimento do relato da vítima. O mesmo processo já havia sido feito em 2019 com foco em denúncias de assédio ou violência contra a mulher.