Uber é condenada a indenizar passageira trans em R$ 20 mil por danos morais

A Uber foi condenada a indenizar uma passageira trans em R$ 20 mil por danos morais. Cabe recurso.

Durante uma corrida em São Paulo, a atriz Marina Mathey e seu companheiro, também transexual, ouviram insultos do motorista, que interrompeu a viagem e ordenou que o casal saísse do veículo. Em seguida, Mathey teve seu perfil bloqueado no aplicativo da Uber.

Em decisão publicada na semana passada, o juiz Fernando Antonio de Lima, da 1ª Vara do Juizado Especial Cível de São Paulo, deferiu o pedido de indenização no valor solicitado por Mathey e oficiou a Polícia Civil para investigar se houve crime de transfobia contra a atriz e seu companheiro.

O magistrado também oficiou o Ministério Público e a Defensoria Pública de São Paulo para apurar relatos recorrentes de discriminação contra passageiros trans em corridas da Uber.

Procurada, a Uber disse que não iria comentar por se tratar de um caso ainda em curso.

Em vídeo publicado em uma rede social, Mathey comemorou a decisão.

“Espero que seja um precedente para que a gente possa continuar lutando pelos nossos direitos e pelo respeito à nossa dignidade”, afirmou.