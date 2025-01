Tyson Fury anuncia aposentadoria do boxe após derrotas para Oleksandr Usyk

O renomado boxeador britânico Tyson Fury, bicampeão mundial dos pesos-pesados, declarou sua aposentadoria do boxe nesta segunda-feira, aos 36 anos. O anúncio foi feito em suas redes sociais e ocorre menos de um mês após a sua segunda derrota para o ucraniano Oleksandr Usyk, que aconteceu em dezembro de 2024.

Primeira aposentadoria de Fury em 2022

No vídeo compartilhado, Fury optou por uma abordagem direta e concisa. “Gostaria de anunciar minha aposentadoria do boxe. Foi uma experiência incrível. Apreciei cada minuto”, comentou o pugilista. Além disso, ele fez uma referência peculiar ao afirmar que iria “encerrar com isso” e mencionou uma frase que remete a Dick Turpin, um famoso ladrão inglês, frequentemente utilizada em contextos de acusações de roubo.

Vale ressaltar que esta não é a primeira vez que Fury cogita se afastar do ringue. Em 2022, após conquistar o título da WBC ao vencer Dillian Whyte, o lutador também anunciou sua aposentadoria. Na ocasião, ele fez uma postagem dizendo: “No meu aniversário de 34 anos digo ‘bon voyage'”. No entanto, essa decisão foi breve e ele retornou ao esporte em pouco tempo.

A trajetória e o futuro incerto

A trajetória de Tyson Fury no boxe é marcada por altos e baixos, e sua recente aposentadoria levanta questões sobre o futuro do atleta e possíveis reviravoltas em sua carreira.