TV Cultura transmite o Jogo das Estrelas do basquete neste sábado

Neste sábado (22/3), a TV Cultura transmite o maior evento de basquete masculino do Brasil: o Jogo das Estrelas. O torneio, que reúne as principais estrelas do Novo Basquete Brasil (NBB), acontecerá na Arena UniBH, em Belo Horizonte, a partir das 17h. A narração será de Gil Arruda, com Cadum nos comentários.

Equipes competem por lugar na final

Quatro equipes se enfrentam na disputa pelo título: dois times do NBB Brasil, um do NBB Mundo e um de Novas Estrelas. O time Brasil será capitaneado por Georginho, ala-armador do Franca, e Jhonatan, ala do Flamengo. Já o time Mundo terá Bennett, armador do São Paulo, e Reynan, ala-armador do Pinheiros, liderando o time de Novas Estrelas.

O torneio será disputado em duas semifinais, com o time Jhonatan enfrentando o time Bennett, e o time Georginho duelando com o time Reynan. Os vencedores se encontram na final, após o Show do Intervalo.

Treinadores e estratégias

A Liga Nacional de Basquete anunciou a presença de grandes treinadores para os times. Dedé Barbosa (CAIXA/Brasília) comandará o time Mundo; Léo Costa (KTO Minas) liderará o time Jhonatan; Vitor Galvani (Pinheiros) ficará à frente do time Georginho. O campeão da Liga de Desenvolvimento de Basquete de 2024, Renan Custódio, estará à frente do time Novas Estrelas.

Formação das equipes

Time Georginho – NBB Brasil

Didi Louzada (Sesi Franca) – 25 anos, ala-armador

Elinho Corazza (Corinthians) – 36 anos, armador

Marquinhos (R10 Score Vasco da Gama) – 40 anos, ala

Wesley (Sesi Franca) – 29 anos, pivô

Victão (Corinthians) – 27 anos, ala-pivô

Kevin Crescenzi (Paulistano/CORPe) – 32 anos, ala-armador

Danilo Fuzaro (KTO Minas) – 31 anos, ala

Rafael Paulichi (R10 Score Vasco da Gama) – 27 anos, ala-pivô

“Meu último Jogo das Estrelas foi em Minas, foi um ambiente muito especial, a festa foi linda. Estou muito feliz de voltar para a cidade de Belo Horizonte, dessa vez com time formado por atletas olímpicos, Marquinhos na sua última temporada, vai ser muito especial. Tenho atleta da casa, vários chutadores, acho que meu time vai dar um show e vale a pena torcer para o Time Georginho nessa temporada.”

Georginho

Time Jhonatan – NBB Brasil

Lucas Dias (Sesi Franca) – 29 anos, ala-pivô

Alexey (Flamengo) – 29 anos, armador

Alex (Bauru Basket) – 44 anos, ala

Gui Deodato (Flamengo) – 33 anos, ala

Alexandre Paranhos (KTO Minas) – 32 anos, pivô

Douglas Santos (Farma Conde/São José Basketball) – 26 anos, pivô

Lucas Lacerda (CAIXA/Brasília) – 27 anos, armador

Daniel Von Haydin (CAIXA/Brasília) – 25 anos, ala

“Fala galera mineira, vou levar meu filho (Ethan), o décimo jogador do time, nosso mascote. Meu time está bem preparado, tem o treinador da casa, jogador da casa. Também participei do último Jogo das Estrelas, saí com a vitória e espero manter essa entoada, sempre ganhando. Então conto com a torcida de todos vocês.”

Jhonatan

Time Bennett – NBB Mundo

Dontrell Brite (Bauru Basket) – 30 anos, armador

Duane Johnson (Ceisc/União Corinthians) – 33 anos, ala

Anton Cook (CAIXA/Brasília) – 29 anos, ala-armador

Luis Montero (KTO Minas) – 31 anos, ala-pivô

Nate Barnes (Pato Basquete) – 34 anos, armador

Jordan Williams (Flamengo) – 33 anos, ala

Franco Baralle (KTO Minas) – 26 anos, armador

David Sloan (Pinheiros) – 25 anos, armador

“Meu time tem tudo, está completo. Tem bolas de três, temos bons defensores, vamos correr bastante, vai ser um time cheio de highlights. Conto com vocês para torcer pelo Time Mundo, vamos para ganhar.”

Corderro Le Quince Bennett (em português).

Time Reynan – NBB Jovens Estrelas

Nathan Mariano (Sesi Franca) – 21 anos, ala-pivô

Wini Silva (KTO Minas) – 20 anos, pivô

Felipe Gregate (Mogi Basquete) – 21 anos, ala-armador

Brunão (Paulistano/CORPe) – 22 anos, ala-pivô

Lucas Atauri (Paulistano/CORPe) – 20 anos, ala

Adyel Borges (Farma Conde/São José Basketball) – 22 anos, ala-armador

Andrezão (Bauru Basket) – 22 anos, pivô

Tiago “Tico” Faria (Corinthians) – 21 anos, armador

“Sinto que meu time vai dar um show, time que é jovem mas interessante de se ver jogar. Vamos para cima, para ganhar os jogos e, o mais importante de tudo, vamos levar o show para a galera que vai assistir. Vai ser bom nos acompanhar, a Tropa do Rey estará em peso lá (em Belo Horizonte), vai valer a pena porque será showtime.”