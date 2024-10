TV Cultura transmite nova temporada do NBB a partir deste sábado

A partir deste sábado (12/10), a TV Cultura transmite a temporada 2024/2025 do Novo Basquete Brasil (NBB). O duelo de estreia é com o clássico entre Vasco e Flamengo, às 17h, logo após a final da Copa Paulista.



Esta será a quinta temporada consecutiva do campeonato que a emissora leva ao ar, com exclusividade na TV aberta. “O NBB tem sido um grande parceiro desde a retomada das nossas transmissões esportivas. E para nós é motivo de orgulho poder dar tamanha contribuição para uma das modalidades mais consagradas da história esportiva do nosso país”, diz Vladir Lemos, diretor de Esportes da TV Cultura.



Com 18 times na disputa, a fase de classificação será realizada em dois turnos, onde os 16 primeiros colocados passam para os playoffs. No mata-mata – oitavas, quartas, semifinais e finais – a disputa é realizada em série de melhor de cinco jogos.

Vasco x Flamengo



No ginásio do Tijuca Tênis Clube, o Flamengo chega como maior campeão do NBB, com 7 títulos. Na última temporada, liderou a fase de classificação, mas foi derrotado pelo Franca na série final. Já o R10 Score Vasco da Gama, chegou às quartas de final, mas foi eliminado pelo Bauru, por 3 a 2 na série.



A narração do primeiro jogo na TV Cultura é de Gerson Júnior e comentários de Cadum, ex-jogador da seleção brasileira. Gil Arruda assume o comando das transmissões a partir da segunda rodada do NBB, com a partida entre Corinthians e São Paulo no dia 19 de outubro.