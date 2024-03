TV Cultura transmite Desafio de Um Milhão de Dólares da Fórmula Indy neste domingo

Neste domingo (24/3), a TV Cultura exibe o Desafio de Um Milhão de Dólares no circuito de Thermal Club, prova festiva da Fórmula Indy. Disputada na prestigiada região de Palm Springs, na Califórnia, a corrida vai premiar o vencedor com um total de 1.765 milhões de dólares, o equivalente a quase 9 milhões de reais. O piloto Pietro Fittipaldi representa o Brasil na disputa. A transmissão vai ao ar a partir das 13h30, com narração de Geferson Kern e comentários de Bia Figueiredo.

O desafio deste domingo apresenta um formato inédito na Indy, com duas provas curtas e uma prova principal valendo o prêmio milionário. O valor, inclusive, é o maior da história da modalidade fora das 500 Milhas de Indianápolis. A Indy não realiza um evento no formato All-Star desde 1992, quando Emerson Fittipaldi conquistou a vitória no oval de Nazareth.

Pietro busca repetir o feito do avô após o bom desempenho na estreia da temporada regular da Indy, em St. Petersburg. Fittipaldi foi premiado como o piloto que mais ganhou posições na prova de abertura: largou da 26ª posição, terminou em 15º e ainda chegou na frente de seus dois companheiros de equipe, a Rahal.

Outro destaque do final de semana é o Thermal Club, onde se encontra o circuito que recebe a corrida. A propriedade é uma das mais cobiçadas por fãs de automobilismo no mundo, com casas de luxo bem ao lado das pistas. Considerado um “resort para carros”, o lugar tem membros donos de dezenas de carros esportivos e uma infraestrutura pensada em integrar os veículos aos espaços de convivência.