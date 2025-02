TV Cultura exibe documentário sobre a Pré-História no Brasil

A TV Cultura apresenta nesta quarta-feira (26/2), às 22h, o documentário nacional O Brasil da Pré-História. Com patrocínio da Petrobras e uma equipe de paleontólogos nacionais e internacionais, o longa acompanha uma expedição ao Sítio Paleontológico Poço Azul do Milú, na Chapada Diamantina, para documentar pela primeira vez a pesquisa, coleta, réplica e montagem de um espécime fóssil completo de preguiça gigante, o Eremotherium Laurillardi.

Durante os 52 minutos, o filme nos convida a conhecer mais profundamente a história da descoberta e o processo para encontrar respostas, juntamente a três gerações de pesquisadores especialistas em animais terrícolas. Além disso, por meio de simulações que recriam o passado e comparações com o presente, eles nos conduzem a uma viagem no tempo até a Pré-História brasileira.

“No fundo, no fundo, esse mergulho mais do que na água, é no passado. É abrir o palco da vida e ver nesse palco o que não existe mais, mas que ganha vida por meio dos ossos, dentes e do que está faltando na Terra”, diz o cientista Cástor Cartelle Guerra, que pesquisa preguiças gigantes há mais de 15 anos e coordena as expedições exibidas.