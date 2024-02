TV Brasil transmite shows e desfiles de Carnaval de várias cidades do país

A partir de 3 de fevereiro, a TV Brasil transmite, em parceria com as emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), uma programação especial de Carnaval com shows e desfiles ao vivo de diversos locais do país. A agenda inclui as transmissões ao vivo da festa em Salvador (BA) e o desfile das escolas campeãs de São Paulo (SP), além de produções próprias.

Vitória (ES)

A programação do especial Carnavais do Brasil começa com a transmissão no sábado (3), a partir das 22h, para todo o país, do Desfile do Grupo Especial de Vitória, no Espírito Santo, em parceria com a TVE ES. Direto do Sambão do Povo, o público vai assistir às apresentações do Andaraí, Mocidade da Praia, Imperatriz do Forte, Independente de São Torquato, Império de Fátima, Unidos de Barreiros e Independente de Eucalipto.

Salvador (BA)

Já na semana do Carnaval, a festa começa na quinta-feira (8), com a folia em Salvador. Em parceria com a TVE Bahia, a TV Brasil traz para o público de casa as apresentações dos circuitos Barra-Ondina, Campo Grande e do Pelourinho. De 8 a 13 de fevereiro, a emissora transmite shows ao vivo dos grandes nomes do Carnaval baiano – mais de 170 atrações musicais e culturais se apresentam nos três circuitos. Na quinta e sexta-feira a partir de 21h, e de sábado a terça a partir das 16h.

São Paulo (SP)

Também no dia 3, a partir das 21h, exclusivamente para São Paulo, a TV Brasil transmite o Desfile das Escolas do Grupo II de Acesso da capital paulista. Passarão pela avenida Unidos de São Miguel, Unidos de São Lucas, Imperatriz da Pauliceia, Amizade Zona Leste, Uirapuru da Mooca, X-9 Paulistana, Camisa 12, Primeira da Cidade Líder, Imperador do Ipiranga, Morro da Casa Verde e Unidos do Peruche. Já no dia 11, é a vez das escolas do Grupo de Acesso I entrarem na avenida, também com transmissão pela TV Brasil, a partir das 20h com Dom Bosco de Itaquera, Torcida Jovem, Nenê de Vila Matilde, Pérola Negra, Colorado do Brás, Unidos de Vila Maria, Estrela do Terceiro Milênio e Mocidade Unida da Mooca.

E para fechar as celebrações da festa paulistana, no dia 17 de fevereiro, sábado, ao vivo para todo o país, a TV Brasil transmite o Desfile das Escolas Campeãs do Grupo Especial, ao vivo direto do Sambódromo do Anhembi.

Rio de Janeiro (RJ)

Nos dias 13 e 16 de fevereiro, exclusivamente para o Rio de Janeiro, a emissora pública transmite o desfile das escolas de samba da Série Prata, direto da Estrada Intendente Magalhães, na Zona Norte carioca. Ao vivo da Passarela do Povo, o público vai conferir aos desfiles das escolas com flashes comandados pelo apresentador Murilo Ribeiro, o Muka. Na terça-feira (13), a partir das 19h e na sexta-feira (16), às 21h.

Oswaldo Cruz

E para fechar as celebrações carnavalescas, no dia 18 (domingo), a TV Brasil exibe o documentário “Estação Osvaldo Cruz”, às 20h30. A produção leva o espectador para um passeio pelo bairro que é o berço do samba carioca, guiado pelo sambista e compositor Marquinhos de Oswaldo Cruz. Há quase 30 anos, ele organiza o Trem do Samba, festa inspirada pelo pioneiro Paulo da Portela, que todo dia 2 de dezembro leva milhares de pessoas às ruas do bairro para celebrar o Dia Nacional do Samba.

