TV Brasil transmite Missa do Galo da Catedral Metropolitana do Rio

A Missa do Galo, uma das tradições mais significativas do catolicismo, será celebrada pelo cardeal Orani João Tempesta na Catedral Metropolitana de São Sebastião, no Rio de Janeiro. A cerimônia está agendada para ocorrer à meia-noite desta quarta-feira, 24 de dezembro, e será transmitida ao vivo pela TV Brasil.

Com uma duração estimada de 90 minutos, a celebração visa relembrar os eventos que antecederam o nascimento de Jesus Cristo, proporcionando aos fiéis uma experiência espiritual enriquecedora e repleta de mensagens de fé e esperança.

A Missa do Galo é considerada a Santa Missa de Natal e representa um momento especial de união e reflexão para a comunidade católica. Os participantes são convidados a se juntarem a esta importante celebração, que simboliza a luz e a alegria que o Natal traz.

Assim, a Catedral Metropolitana se prepara para receber os fiéis que desejam celebrar este momento significativo em suas vidas.