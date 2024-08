TV Brasil exibe show inédito de Daniela Mercury no especial Festival da Cultura

A partir deste domingo (25), a TV Brasil começa a exibir show exclusivo de Daniela Mercury, gravado durante a Conferência Nacional de Cultura (CNC). A apresentação será exibida às 22h30. A segunda parte irá ao ar em 1° de setembro, no mesmo horário.

A rainha do axé faz uma apresentação de tirar o fôlego, com hits como Swing da Cor, O Canto da Cidade, Rapunzel, Maimbê, Nobre Vagabundo, entre outros. Com a participação da cantora Majur, o momento celebra os 40 anos de carreira de Daniela.

A CNC foi realizada em Brasília, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e reuniu grandes nomes da nossa música, como Diogo Nogueira, Sambaiana, Paulinho da Viola, Academia da Berlinda e Salgadinho. A gravação dos shows foi realizada em parceria com o Ministério da Cultura. Eles serão exibidos na TV Brasil e na Rádio Nacional até setembro.

Serviço

Festival da Cultura – show de Daniela Mercury

TV Brasil – 25 de agosto (Parte I) e 1º de setembro (Parte II) , às 22h30