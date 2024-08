TV Brasil exibe show de Fafá de Belém no especial Festival da Cultura

Neste domingo (4), às 23h, a TV Brasil exibe show exclusivo de Fafá de Belém, gravado durante a Conferência Nacional de Cultura (CNC). A apresentação emocionante conta ainda com a participação do cantor pernambucano, Johnny Hooker.

Potência da música brasileira, Fafá levou a tradição do boi-bumbá e da cultura nortista por todo o país na década de 90. No show, ela canta sucessos como “Vermelho”, “Corção do Agreste”, “Tocando em Frente”” e “Nuvem de Lágrimas”.

A CNC foi realizada em Brasília, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, e reuniu grandes nomes da nossa música, como Sambaiana, Paulinho da Viola, Academia da Berlinda e Salgadinho. A gravação dos shows foi realizada em parceria com o Ministério da Cultura. Eles serão exibidos na TV Brasil e na Rádio Nacional até setembro.

Serviço

Festival da Cultura – show de Fafá de Belém

TV Brasil – Domingo (4), às 23h