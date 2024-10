TV Brasil estreia novela portuguesa “Sangue Oculto” nesta segunda (21)

Nova atração da faixa de dramaturgia da TV Brasil, a novela portuguesa “Sangue Oculto” estreia na programação da emissora pública nesta segunda (21), às 20h. Com 235 capítulos de 45 minutos, a trama ainda inédita no país substitui a produção turca “Um Milagre” na faixa de dramaturgia do canal.

No ar de segunda a sábado, o folhetim exibido pela SIC, de Portugal, entre 2022 e 2023 vai ao ar logo após o telejornal Repórter Brasil. O drama tem horário alternativo com janela às 2h da manhã. Depois da exibição na telinha, os episódios da obra ficam disponíveis por uma semana no app TV Brasil Play .

A brasileira Luana Piovani é uma das estrelas do elenco formado majoritariamente por atores portugueses. A atriz vive a vilã Vanda Corte Real, uma das personagens principais da história, na segunda fase da novela. A também brasileira Vitória Frate interpreta a criminosa na primeira parte da superprodução.

Dublada para o português falado no Brasil, a trama apresentada em “Sangue Oculto” se passa no país europeu. O roteiro, com pitadas de romance e comédia, traz um enredo cativante com segredos surpreendentes, amores impossíveis, muitas intrigas e conflitos diversos quando a verdade aparece.

O drama envolve a vida de irmãs gêmeas separadas na maternidade. Sem uma saber da existência da outra, elas se reencontram por acaso três décadas depois. A partir daí, segredos escondidos no passado podem mudar o destino das famílias. A atriz portuguesa Sara Matos faz o papel das protagonistas.

Núcleo principal da trama

As protagonistas da novela “Sangue Oculto” são a obstinada enfermeira Carolina Batista (Sara Matos), mãe de Anna (Maria Marques) e filha de Teresa (Sofia Alves); e a dedicada cirurgiã geral Benedita Corte Real (Sara Matos), filha do casal Vanda (Luana Piovani) e Olavo Corte Real (António Pedro Cerdeira), e namorada de Tiago Carvalho (João Catarre). As irmãs gêmeas foram afastadas por um crime ainda na maternidade e não se conheciam até um encontro ocasional 30 anos depois da fatídica separação.

O núcleo principal do folhetim é formado, ainda, por outros personagens. Teresa Batista é gerente numa empresa de limpezas em Londres e cuida do minimercado dos pais. Quando jovem, Teresa trabalhou como empregada na casa de Vanda e Olavo Corte Real. Diretora clínica do Hospital Luís de Camões, a ousada médica Vanda age com elegância na maneira como se veste, ao enfrentar problemas ou comemorar vitórias. Ela é casada com o diplomata Olavo que no decorrer da trama se descobre apaixonado por Teresa.

Dono do Bar T, o cozinheiro Tiago Carvalho namora Benedita há três anos. Ele é apaixonado pela jovem desde o dia em que se conheceram no hospital Luís de Camões. O rapaz mora próximo à praia e é no mar que encontra a sua paz. Dentro d’água, ao andar de jetski e fazer pesca submarina, Tiago consegue se concentrar no que é importante.

Segredos de família sobre gravidez

O drama do folhetim tem início 30 anos antes dos fatos que acontecem no presente. Em 1992, Vanda descobriu que Teresa, a empregada que trabalha em sua casa, estava grávida de gêmeas do seu marido Olavo.

A médica aproveita a ausência dele, que está em missão diplomática no exterior, para obrigar Teresa a guardar segredo sobre a gravidez. Vanda promete ajudá-la financeiramente, enquanto planeja uma forma de se livrar da mulher.

Sem conseguir contato com Olavo, Teresa se vê obrigada a cumprir as ordens da patroa, sem imaginar que Vanda pretende tirar vantagem da gravidez da sua funcionária. A impossibilidade de ter filhos é um dos motivos de tensão no casamento de Vanda e Olavo.

No dia do parto, Vanda engana Teresa e a leva para uma sala desativada do hospital onde trabalha. Com a ajuda de um colega, Alberto (Adriano Mesquita), a médica droga a empregada para que possa fazer o que quiser com ela.

O plano da vilã é ficar com Benedita, uma das crianças que criará como sua, e vender a outra a um casal estrangeiro. Teresa acorda do parto e, pensando que a primeira filha morreu, consegue fugir do hospital antes que Vanda consiga roubar a outra bebê, Carolina.

Consciente de que a patroa não a deixará em paz, Teresa decide fugir de Portugal. Enquanto isso, Vanda apresenta a gêmea Benedita ao marido. Ela conta que o neném foi abandonado pela mãe e que quer adotar a criança. Olavo fica seduzido pela bebê, sem desconfiar que ela é realmente sua filha biológica.

Reencontro inesperado gera uma série de emoções

Trinta anos depois da gravidez, Teresa é obrigada a voltar para Portugal com a família. A mãe sofreu um AVC, alega estar doente e o pai não consegue lidar com tudo sozinho. Filha única, Teresa regressa ao país natal para cuidar deles e tomar conta do minimercado da mãe. Ela traz junto a filha Carolina e a neta Anna.

Carolina se tornou uma mulher forte. Determinada desde pequena, ela é corajosa e altruísta. Alivia a tensão fazendo mergulho e jogando vôlei. O esporte a levou a ser atleta de competição dessa modalidade coletiva na Inglaterra. Apesar de ter uma família amorosa, Carolina sempre sentiu que faltava um pedaço de si. Quando a mãe pede para ela retornar para Portugal, a jovem não imagina que este caminho vai levá-la ao encontro de sua irmã gêmea.

O reencontro acontece quando Carolina e Teresa entram no transporte que devia levá-las ao Hospital Luís de Camões. O ônibus bate em um carro num violento acidente. Além da protagonista, várias outras pessoas estão envolvidas nesse evento apresentado no primeiro episódio da novela.

Carolina acompanha os feridos ao Hospital Luís de Camões onde sua vida vira do avesso. Ela estranha ser recebida com carinho e manifestações de preocupação, mas o pior é quando um perfeito desconhecido se aproxima de repente e a beija sem qualquer cerimônia.

Tiago, namorado de Benedita, não faz a menor ideia de que está beijando uma mulher completamente diferente e fica espantado quando Carolina o agride. É o início de uma grande história de amor. O rapaz vira interesse romântico das duas gêmeas e percebe que tem mais em comum com Carolina do que com Benedita.

Carolina tenta fugir da perseguição absurda de Tiago quando se depara com Benedita. Depois de se cruzarem, as duas irmãs gêmeas vão perseguir a verdade sobre o seu passado, iniciativa que traz uma série de revelações, incluindo o maior segredo da novela.

Vanda busca manter Teresa e Carolina longe de Benedita. Começa a alegar que foi Teresa quem abandonou e lhe deu a filha, o que faz com que Beni rejeite inicialmente a mãe biológica. A própria Carolina fica dividida entre o que conhece e o que é falado para ela, já que a mãe parece ter muitos segredos.

A cirurgiã finalmente vai descobrir quem é Vanda quando a mãe mostrar a sua verdadeira face ao ameaçar boicotar um transplante de rim para Anna se Carolina e Teresa não se afastarem de Benedita e Olavo.

Assim que descobre quem é a mãe das gêmeas fica muito fácil para Olavo perceber que as moças são suas filhas. Ansioso por recuperar o tempo perdido, ele vai se dedicar de corpo e alma a Carolina. O diplomata vai incluir a jovem a todo o custo na sua vida.

Todo esse contexto deixa Vanda numa situação delicada. A médica fica desesperada para encobrir o crime que cometeu há três décadas. Se o marido descobrir que ela é a responsável pelo roubo da gêmea, é o fim dela.

Ficha Técnica

País: Portugal

Ano: 2022

Gênero: drama

Episódios: 235

Duração: 45 min.

Produção: SIC e SP Televisão

Autora: Sandra Santos

Direção: Jorge Cardoso

Roteiro: Pedro Barbosa da Silva, Andreia Vicente Martins, Joana Andrade, Manuel Mora Marques, Pedro Cavaleiro e Sara Cardoso

Elenco: Sara Matos, Sofia Alves, Luana Piovani, João Catarré, António Pedro Cerdeira, Maria João Pinho, Marcantónio Del Carlo, Mariana Pacheco, Cristóvão Campos, Maria Marques, Laura Dutra, Vitória Frate, João Gadelha, Sisley Dias e Jorge Silva.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço

Sangue Oculto – segunda a sábado, às 20h, na TV Brasil

Sangue Oculto – reprise – segunda a sábado, às 2h da manhã, na TV Brasil

Sangue Oculto – TV Brasil Play – disponível durante uma semana após exibição na TV